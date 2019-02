Venezuela. Guaidó anuncia entrada de primeiro camião do Brasil com ajuda humanitária

O Presidente interino venezuelano, Juan Guaidó, anunciou através da rede social Twitter que o primeiro camião, de dois, com ajuda humanitária proveniente do Brasil entrou na Venezuela. “Anunciamos oficialmente que a primeira remessa de ajuda humanitária já entrou pela nossa fronteira com o Brasil”, escreveu Guaidó na rede social.

Não há ainda confirmação de fontes independentes quanto à entrada do camião em território brasileiro. Atualmente, Juan Guaidó encontra-se na cidade colombiana de Cúcuta, onde assistiu, na fronteira, à partida simbólica de camiões com ajuda humanitária para a Venezuela.

Do lado brasileiro, espera-se que um segundo camião de ajuda humanitária chegue ainda durante este sábado à linha de fronteira, apesar de ter sofrido alguns problemas técnicos no trajeto de 220 quilómetros entre Boa Vista, capital do Estado de Roraima, e Pacaraima. Por lá, centenas de venezuelanos concentram-se junto à fronteira para acompanhar a chegada desse apoio vindo do Brasil, gritando palavras de ordem contra o Presidente Maduro e exigindo que os militares venezuelanos abram caminho e deixem passar a ajuda, segundo relata a agência espanhola Efe.

Também durante este sábado, quatro membros da Guarda Nacional Bolivariana desertaram para a Colômbia e pediram proteção das autoridades na cidade colombiana de Cúcuta, onde se encontra Guaidó, que já os recebeu. Mais uma vez, usou o Twitter para dar conta do evento, concluindo: “Soldado venezuelano, a mensagem é clara: faz o que te manda a Constituição. Haverá amnistia e garantias para quem se puser do lado do povo.”

Este sábado é a data limite anunciada pelo autoproclamado Presidente interino venezuelano, Juan Guaidó, para a entrada no país de 14 camiões e 200 toneladas de ajuda humanitária reunida para a Venezuela.

Noticia atualizada às 18h08