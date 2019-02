Tudo se joga nas fronteiras e quartéis

O impasse na fronteira venezuelana, com Juan Guaidó apostado em fazer entrar ajuda humanitária no país e Nicolás Maduro decidido a travá-la, causou ontem a morte de pelo menos duas pessoas, havendo vários feridos. Militares leais ao regime chavista dispararam contra civis que tentavam manter aberta uma estrada por onde entraria ajuda do Brasil.

