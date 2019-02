Guiné-Bissau: Antes que tudo falhe

O que ainda havia para avariar avariou nesse dia. Faltavam 48 horas para o início da campanha eleitoral e o único carro de reportagem que restava numa frota de velhos chaços morreu assim que parou no estacionamento, em frente ao edifício térreo da televisão pública da Guiné-Bissau, TGB, na Granja do Pessube, em Bissau.

Ninguém se juntou à volta da carcaça. Funcionários sentados debaixo de uma árvore continuaram vagarosamente ocupados com o seu almoço.