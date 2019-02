Guaidó saiu da Venezuela. E arrisca-se a não poder regressar

A travessia da fronteira entre a Venezuela e a Colômbia por Juan Guaidó é um dos momentos críticos que marca a crescente oposição a Nicolás Maduro. Conseguirá o auto proclamado Presidente regressar? E com ele entrará a ajuda comunitária? Depois de duas mortes nesta sexta-feira, sábado é um dia decisivo na crise venezuelana

A Venezuela está cada vez mais isolada. As fronteiras terrestres com o Brasil e a Colômbia foram encerradas, assim como as ligações marítimas e aéreas com as ilhas caribenhas de Aruba, Curaçao e Bonaire. Locais estratégicos por terem sido convertidos em pontos de recolha da ajuda humanitárias enviada aos venezuelanos.

O encerramento das fronteiras elevou o clima de tensão no país e este sábado termina o prazo dado pelo auto-proclamado Presidente interino, Juan Guaidó, para que os bens e medicamentos enviados pelos Estados Unidos possam começar a entrar na Venezuela.

Nesta sexta-feira, cerca de 150.000 pessoas terão participado no Venezuela Aid Live, um concerto musical gratuito no território que separa a Venezuela da Colômbia, na cidade colombiana de Cúcuta. O evento contou com a participação de Guaidó, que estava proibido pela Justiça de deixar seu país. Ao atravessar a fronteira, o líder da oposição afirmou que "as Forças Armadas também participaram desse processo de permitir a sua saída da Venezuela para participar no evento.

Durante o espetáclo, o acesso aos motores de busca Google e Bing e à página do YouTube terá sido bloqueado e as operadoras de televisão DirectTV e Intercable na Venezuela removeram o sinal da National Geographic e da Antena 3 do ar por estarem a transmitir o concerto.

Dois venezuelanos morreram em confrontos com os militares do país e pelo menos 12 pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira, mas, apesar das tensões, as ações de ajuda humanitária seguem programadas para este sábado.

Os líderes ocidentais vão decidir na próxima semana em Bogotá se elevam promessas de ajuda à Venezuela ou ampliam sanções para isolar o presidente Nicolás Maduro, disse à agência Reuters uma fonte do governo dos Estados Unidos nesta sexta-feira. A resposta do Grupo de Lima, como está conhecido, vai depender de os militares venezuelanos desafiarem ou não as ordens de Maduro para bloquear comboios de ajuda humanitária planeados para este fim de semana, disse a autoridade, sob condição de anonimato. O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, já se encontra em Cucutá, onde reuniu com o seu colega colombiano, Iván Duque, revela o El País.

O eurodeputado português Paulo Rangel também esteve com a comitiva de eurodeputados do Partido Popular Europeu e com Juan Guaidó em Cúcuta. Expulso da Venezuela, o parlamentar diz estar na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia “para dar um sinal de que Maduro tem de deixar entrar ajuda humanitária, para dar um sinal de que a Europa está do lado do povo venezuelano”.

A Venezuela entra, portanto, num dos dias mais decisivos da sua história recente num clima de grande tensão. O destino da ajuda humanitária que está às portas do país promete definir o embate entre o Governo de Nicolás Maduro e a oposição de Juan Guaidó.