Conspiração russa tenta canalizar milhões para Matteo Salvini

Livro denuncia plano de dirigentes russos e italianos para desviar verbas de um acordo energético para o partido nacionalista do nº 2 do Governo

FOTO remo casilli/reuters

Às 15h45 de 18 de outubro de 2018, Matteo Salvini, ministro do Interior de Itália e dirigente do partido Liga Norte, chegou ao aeroporto de Sheremetyevo, em Moscovo. Dirigiu-se em seguida ao Hotel Lotte, estabelecimento de cinco estrelas na zona ocidental da cidade, onde ia intervir numa conferência sobre cooperação empresarial entre a Itália e a Rússia.

Entre os 800 delegados havia políticos russos e representantes das duas maiores empresas do país, a Gazprom e a Lukoil and Rosneft, e também das multinacionais italianas Leonardo, Ferrero e Eni, além de muitas outras companhias. Salvini fora convidado pelo diretor da filial da Eni na Rússia, Ernesto Ferlenghi, que organizara o evento na qualidade de presidente da Confindustria Russia, uma organização sem fins lucrativos que dava apoio ao investimento italiano na Rússia.