Venezuela. Um morto e pelo menos uma dezena de feridos na fronteira com o Brasil, denuncia oposição

Uma mulher morreu esta sexta-feira perto da fronteira que separa Venezuela e Brasil depois de ser atingida pelas forças venezuelanas. Os militares fiéis a Nicolás Maduro fizeram pelo menos uma dezena de feridos, avança a Associated Press (AP).

Zoraida Rodriguez era membro de uma comunidade indígena que tentava manter aberta uma parcela da fronteira, para que pudesse circular ajuda humanitária, explica o “Washington Post”. A mulher foi identificada pelo autarca de Gran Sabana.

De acordo com o diário norte-americano, o confronto aconteceu na vila Kumarakapai, onde a comunidade indígena criou um checkpoint no sentido de travar a passagem da caravana militar do regime. Quando procuraram bloquear os veículos militares, colocando-se no meio da estrada, os soldados começaram a disparar.

A administração Trump não demorou muito a reagir. "Os Estados Unidos condenam mortes, ataques e as centenas detenções aleatórias que tiveram lugar na Venezuela. Apoiamos as famílias das vítimas na exigência por justiça e responsabilidade", disse um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano.

Mantenham aberta a "fronteira com o país irmão", pediu Guaidó

Na quinta-feira, o Presidente interino Juan Guaidó ordenou que se mantivesse aberta a fronteira com o Brasil, horas depois de Nicolás Maduro ter decretado o seu encerramento.

Num "decreto presidencial", divulgado na sua conta oficial do Twitter, Guaidó pediu aos "órgãos do poder público responsáveis pelos assuntos em questão" que executem o necessário "para manter aberta a fronteira com o país irmão".

Horas antes, o Presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ordenava o encerramento das passagens de fronteira da Venezuela com o Brasil, admitindo fazer o mesmo na fronteira com a Colômbia.

"Decidi (que) no sul da Venezuela (...) a partir das 20h00 desta sexta-feira (00h00 de sexta-feira em Lisboa) (...) fica encerrada total e absolutamente, até nova ordem, a fronteira terrestre com o Brasil”, anunciou Maduro, numa reunião com militares no forte Tiuna de Caracas, o maior quartel do país.

Uma parte da ajuda humanitária que os Estados Unidos querem fazer chegar aos venezuelanos encontra-se armazenada em Cúcuta, na fronteira da Colômbia com a Venezuela.

Juan Guaidó, opositor de Maduro e reconhecido por mais de 50 países como Presidente interino do país, prometeu introduzir essa ajuda humanitária na Venezuela no sábado, numa operação para a qual estão mobilizados milhares de cidadãos.

Nicolas Maduro recusa receber essa ajuda, oriunda dos EUA, dizendo que é “um presente podre” e uma “armadilha”, para justificar uma intervenção militar norte-americana na Venezuela.