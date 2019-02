Vândalos confundem generais com o mesmo apelido e destroem estátua errada nos EUA

Grupo de criminosos vandalizou por lapso a estátua do general William C. Lee na cidade de Dunn, no estado da Carolina do Norte, uma vez que a intenção era mesmo danificar a estátua do General Robert E. Lee

Uma confusão devido ao apelido levou um grupo de vândalos a errar o alvo nos EUA. Segundo a CNN, um grupo de criminosos vandalizou por lapso a estátua do general William C. Lee na cidade de Dunn, no estado da Carolina do Norte, uma vez que a intenção era mesmo danificar a estátua do General Robert E. Lee. O ato de vandalismo aconteceu na quinta-feira passada por volta das 22h locais, mas só agora foi noticiado pelos media norte-americanos. A estação WHSV-TV relata que os criminosos despejaram um líquido inflamável na estátua, que rapidamente ficou cercada por chamas. Quando os bombeiros chegaram ao local já era tarde. Segundo o museu que alberga a estátua no exterior do edifício, a escultura apresenta uma vasta extensão de danos, sobretudo no lado esquerdo. “O processo de limpeza e reparação terá início em breve. O sistema de vigilência será também revisto”, explicou o museu num post divulgado no Facebook. O general Robert Edward Lee foi um oficial militar norte-americano que liderou o Exército da Virgínia do Norte durante a Guerra Civil Americana, enquanto William C. Lee comandou a 101 Divisão da Força Aérea durante a II Guerra Mundial.