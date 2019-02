Orçamento da zona euro. França e Alemanha avançam propostas e Scholz vai falar com Centeno

É mais uma proposta franco-alemã para tentar orientar o debate sobre a criação de um instrumento orçamental para a zona euro, que apoie a convergência e a competitividade.

Num documento de quatro páginas a que o Expresso teve acesso, as equipas do alemão Olaf Scholz e do francês Bruno Le Maire apresentam "caminhos possíveis" e deixam clara a necessidade de um acordo intergovernamental - ou seja, entre os países - para, por exemplo, estabelecer votações, o "financiamento através de receitas" e contribuições regulares. O objetivo é o de garantir que são os governos do euro que controlam as decisões, deixando um pé fora do método comunitário.

Sem nunca mencionarem valores, França e Alemanha apontam várias possibilidades para responder à questão difícil: de onde vem o dinheiro? Admitem "contribuições regulares para o instrumento orçamental", e a possibilidade de incluir os fundos gerados pela Taxa sobre as Transações Financeiras, quando esta for implementada. E falam ainda em usar como garantia parte dos fundos do InvestEU, desde que isso não ponha em causa o funcionamento desse programa de apoio ao investimento pós 2021.

Mas é dito, também, que "sempre que possível" os fundos devem ter origem no Orçamento Comunitário. E é no âmbito das negociações do próximo quadro financeiro plurianual 2021-27 que será determinada a dimensão do Orçamento da Zona Euro. O objetivo é o de permitir que cada estado-membro saiba qual a sua contribuição para o orçamento europeu. São vários os governos - como o holandês - que recusam aumentar as contribuições nacionais para financiar o orçamento da UE. E, por isso, o processo negocial para definir se haverá dinheiro novo para o orçamento da zona euro ou uma reorganização de verbas adivinha-se difícil.

Esta semana, no Parlamento Europeu, em Bruxelas, o Presidente do Eurogrupo defendeu que "não se trata de dividir uma parte do Quadro Financeiro Plurianual em duas: uma linha orçamental para a zona euro e outra para os que não países que não fazem parte". Segundo Mário Centeno, a capacidade orçamental "deve ir além e complementar o que já existe".

Países devem submeter a Bruxelas projetos para serem apoiados

Desde dezembro que ficou estabelecido que são os países da moeda única quem dita as orientações deste novo orçamento. Mário Centeno também já sublinhou que os ministros das Finanças do euro (Eurogrupo) devem ter "uma palavra regular e decisiva a dizer sobre como os fundos do novo instrumento são atribuídos e usados".

Agora, o eixo franco-alemão avança mais alguns detalhes. E escreve que o orçamento da área da moeda única deve apoiar as reformas identificadas no âmbito do Semestre Europeu, em particular tendo em conta as "recomendações para a zona euro", que são atualmente discutidas pelo Eurogrupo antes de serem endossadas pelo líderes.

"Ao financiar projetos de investimento ou programas de investimento público em áreas identificadas no Semestre Europeu e preferencialmente relacionadas com essas reformas, o crescimento potencial, a competitividade e a convergência podem aumentar, especialmente nos países divergentes".

Atualmente, os estados-membros já entregam todos os anos à Comissão Europeia os seus Programas Nacionais de Reformas, mas não recebem qualquer apoio financeiro específico. Segundo a proposta franco-alemã passariam a entregar também ao executivo comunitário "os planos com as reformas previstas e propostas de projetos a serem apoiados pelo instrumento orçamental".

Função de estabilização?

Em dezembro, o Eurogrupo não chegou a acordo para que o Orçamento da zona euro tivesse também uma função de estabilização. Vários países, como a Holanda, a Bélgica ou mesmo a Alemanha, travaram a possibilidade de se trabalhar num instrumento para fazer face a choques, como a criação de uma garantia europeia de desemprego.

Agora, o eixo-franco alemão recupera o termo "estabilização" para dizer que em caso de crise e dificuldades nas finanças públicas nacionais, o instrumento para a convergência e a competitividade por ter um "papel estabilizador". E prevê em casos "sérios", os países possam ter uma redução temporária na sua contribuição para o orçamento da Zona Euro.

Ao mesmo tempo, são também repetidos os habituais alertas para os países continuem a reduzir os níveis de dívida pública, de forma a criarem margem para responder a choques.

Scholz em Portugal e Espanha

O ministro das Finanças alemão chega Lisboa na próxima quinta-feira à tarde, como adiantou o Jornal de Negócios e confirmou ao Expresso uma fonte em Berlim. Nesse mesmo dia, Olaf Scholz tem encontro marcado com Centeno e, na sexta de manhã, encontra-se com António Costa, antes de seguir para Madrid, onde vai encontrar-se com a ministra da Economia espanhola.