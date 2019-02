Ministro japonês teve que pedir desculpa após chegar 3 minutos atrasado

Depois de ter chegado três minutos atrasado a uma reunião parlamentar na quinta-feira, o ministro de Estado japonês dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, Yoshitaka Sakurada, teve que apresentar um pedido de desculpas formal.

O atraso foi mal visto pelos membros da oposição que faltaram a um encontro do comité do orçamento, como forma de protesto por aquela que é considerada uma enorme falta de respeito na cultura japonesa.

Esta situação juntou-se a uma série de episódios peculiares em que o governante esteve envolvido, que levam a oposição e muitos cidadãos japoneses a pedirem a sua demissão.

Ainda na semana passada, Yoshitaka Sakurada disse estar desiludido com o facto de uma campeã olímpica de natação ter sido diagnosticada com leucemia. “Rikako Ikee é uma potencial vencedora de uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, uma atleta em que depositavamos grandes expectativas. Estou de facto desapontado”, afirmou na altura o governante, que se viu também aqui obrigado a apresentar um pedido de desculpas.

Nas redes sociais multiplicaram-se as críticas ao governante e alguns jornais sugeriram mesmo a demissão de Yoshitaka Sakurada. No editorial do jornal “The Mainichi”, do dia 14 de fevereiro, por exemplo, foi defendido que o governante não tinha condições para continuar no cargo.

“O comentário de Yoshitaka Sakurada não pode ser desconsiderado. Para os políticos, as palavras são críticas. Eles devem sempre pensar como as suas palavras são entendidas. Sakurada pediu desculpa e distanciou-se das suas declarações no dia 13 de fevereiro, mas este não é o fim da história”, pode ler-se no texto do editorial do jornal.

Em novembro de 2018, o ministro que também acumula a pasta da Cibersegurança afirmou que nunca utilizou um computador e que delega todos as suas tarefas informáticas em subordinados. Essas declarações também foram alvo de críticas por parte dos japoneses.

Aliás, uma recente sondagem, divulgada pelo jornal “Asahi Shimbun” revelou que a maioria dos inquiridos (65%) se manifestou contra a continuação do governante no cargo, contra 13% que demonstraram apoio ao ministro.