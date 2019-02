Israel lança-se na corrida espacial com módulo lunar a bordo de foguetão de Elon Musk

Um foguetão SpaceX Falcon 9 foi lançado esta quinta-feira no espaço a partir do Cabo Canaveral, no estado norte-americano da Flórida, transportando o primeiro módulo lunar israelita. Se a missão for bem sucedida, Israel torna-se o quarto país a conseguir uma alunagem controlada.

O módulo robótico não tripulado, que seguiu no topo de um foguetão de quase 100 metros de altura, chama-se Beresheet, que é a designação hebraica para a expressão bíblica “no início”.

O Beresheet é uma das três cargas transportadas pelo Falcon 9, que pertence à frota privada de foguetões da empresa espacial SpaceX do empresário Elon Musk. Com o foguetão seguiram também um satélite de telecomunicações para a Indonésia e um satélite experimental para a Força Aérea norte-americana. O módulo israelita foi lançado na órbita terrestre 34 minutos após o lançamento. Cerca de 15 minutos mais tarde, foram libertados os dois satélites.

Apenas alguns minutos após o lançamento, o propulsor de nove motores do Falcon 9 separou-se do resto do foguetão, voltou à Terra e acabou por pousar em segurança num navio-robô estacionado no Oceano Atlântico, a mais de 480 quilómetros da costa da Flórida.

O Beresheet deverá chegar ao seu destino em meados de abril. Se tudo correr como planeado, a sonda entrará no campo gravitacional da lua, preparando-se para uma série de manobras adicionais com vista a uma alunagem automatizada. Apenas três países conseguiram pousar de forma controlada na superfície lunar: os EUA, a antiga União Soviética e a China.

O módulo israelita foi projetado para passar dois a três dias a fotografar o local de alunagem e o campo magnético da lua. No final da sua curta missão, o Beresheet será desligado por controladores e ficará na superfície lunar.