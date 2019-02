Índia anuncia que vai desviar curso de água de rios que correm para o Paquistão

O ministro dos Transportes e Recursos Hídricos da Índia, Nitin Gadkari, anunciou esta quinta-feira que Nova Deli vai restringir o fluxo de água que corre da parte indiana dos rios para o Paquistão. A medida surge em retaliação pelo ataque da semana passada em Caxemira.

“Sob a liderança do honorável primeiro-ministro Narendra Modi, o nosso Governo decidiu interromper a nossa porção de água que costumava circular para o Paquistão. Vamos desviar a água dos rios orientais e fornecê-la ao nosso povo [nos estados de] Jammu, Caxemira e Punjab”, escreveu no Twitter.

Na sequência do ataque de quinta-feira passada na região disputada de Caxemira, que matou 40 polícias paramilitares, a Índia voltou a acusar o Paquistão de não fazer o suficiente para controlar os grupos de militantes. Islamabad nega quaisquer responsabilidades no ataque.

Islamabad acusa Nova Deli de violar tratado de partilha

A partilha do abastecimento da água do rio Indo e seus afluentes entre os dois países é regulada por um tratado de 1960. Nos últimos anos, a Índia pôs em marcha planos de irrigação ambiciosos e a construção de várias barragens, dizendo que este uso da água está em estrita conformidade com o tratado mediado pelo Banco Mundial.

Após um ataque contra forças de segurança na cidade de Uri, em Caxemira, em 2016, Nova Deli acelerou o desenvolvimento dos projetos de barragens, aumentando as tensões com o país vizinho. O Paquistão opõe-se a alguns destes projetos, sublinhando que violam o tratado de partilha das águas do Indo. A agricultura de regadio paquistanesa depende em 80% dessas águas.

Luz verde para o uso da força em Caxemira

O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, autorizou esta quinta-feira as Forças Armadas do país a retaliarem contra a Índia em caso de ataque, repetindo, ainda assim, o apelo a uma investigação ao mais recente atentado em Caxemira. Dois dias antes, o principal comandante militar indiano na região, o tenente-general KJS Dhillon, acusara os serviços paquistaneses de informação de controlarem os responsáveis pelo atentado e alertara para uma possível resposta.