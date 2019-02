Humilhações, bullying e suicídios. Direção da Amnistia Internacional pede demissão

Depois de ter sido divulgado um relatório a denunciar o ambiente de trabalho “tóxico” na sede da Amnistia Internacional em Londres, com queixas de bullying, intimidação, humilhação e discriminação, a direção da organização não-governamental, composta por sete elementos, decidiu apresentar a sua demissão.

Numa carta citada pelo britânico “The Guardian”, os diretores em causa admitem ter cometido erros e sido responsáveis pelo ambiente de “tensão e desconfiança” que se instalou na organização.

“Lamentamos profundamente que a maioria dos nossos colegas se tenha sentido, em algum momento, subvalorizada e sem apoio, e estamos dispostos a fazer o que for necessário para mudar isso”, lê-se na carta enviada ao secretariado da organização na quinta-feira. “Todos nós já fizemos chegar a Kumi [Kumi Naidoo, secretário-geral da Amnistia Internacional] a mensagem de que estamos prontos para nos afastarmos.”

Depois de ter sido divulgado o referido relatório, realizado pela consultora americana KonTerra, Kumi Naidoo ficou responsável por elaborar um plano com reformas estruturais a ser aplicado na organização e decidir sobre a sua futura direção. Num comunicado emitido esta sexta-feira, o secretário-geral admitiu que poderá vir a aceitar apenas algumas demissões e outras não, mas não indicou nomes nem critérios. Também admitiu que os acontecimentos recentes vieram prejudicar sobremaneira a Amnistia, ao “pôr a descoberto a enorme falta de confiança que há no secretariado internacional e os desafios internos muito sérios” que enfrentam enquanto organização.

Foi o suicídio de dois funcionários da Amnistia Internacional, em março do ano passado, que levou ao início da avaliação, conduzida por um grupo de psicólogos. Gaëtan Mootoo suicidou-se já depois de se ter queixado várias vezes sobre excesso de trabalho e stress e Rosalind McGregor, que tinha 28 anos e era estagiária nos escritórios da organização em Genebra, foi encontrada morta na casa da sua família, em Surrey, no sudeste de Inglaterra.

Os resultados da avaliação foram divulgados em fevereiro deste ano e a maioria dos funcionários (foram inquiridos 475, 70% deles funcionários da sede em Londres) denunciou falhas de gestão e diversos tipos de pressão por parte dos seus superiores. “Houve vários relatos de chefes que inferiorizavam a sua equipa nas reuniões, excluindo deliberadamente alguns funcionários de reportagens ou fazendo comentários humilhantes ou ameaçadores como ‘és uma merda’ ou ‘devias desistir porque se continuares nesta posição a tua vida vai ser uma miséria!’, foi revelado na altura.

Na carta com os pedidos de demissão, a equipa da direção admite que os problemas denunciados duram há décadas e que se agravaram depois de ter sido iniciado um programa específico de reestruturação da organização. “Como já referimos noutras ocasiões, e com toda a humildade, foram cometidos erros. Podíamos ter feito uma série de coisas de forma diferente. E embora a nossa intenção nunca tenha sido causar dor a alguém, temos de aceitar que o fizemos de facto.” Os diretores admitem também que, apesar do esforço feito após as primeiras queixas internas, pouco mudou e que é necessário, de facto, proceder a mudanças estruturais.