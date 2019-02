Ex-advogado de Trump forneceu informações sobre alegadas irregularidades nos negócios de Trump

Michael Cohen, ex-advogado de Donald Trump, forneceu aos promotores federais de Manhattan informações sobre possíveis irregularidades nos negócios da família do atual Presidente dos Estados Unidos, adianta o “The New York Times”.

Numa reunião destinada a esclarecer os vários pedidos de indemnização submetidos ao longo dos anos pela Trump Organization às companhias seguradoras, Cohen referiu também um doador para o comité inaugural, acrescenta o jornal, citando fontes próximas do processo.

A reunião com Cohen, que trabalhou na Trump Organization durante uma década, acontecceu no mês passado, não tendo sido adiantados mais pormenores sobre as alegadas irregularidades, nem se o advogado implicou diretamente o Presidente nessas irregularidades. Também não se sabe se as alegações vão ser investigadas.

O que parece certo, diz o jornal, é o interesse oficial em conhecer melhor o funcionamento dos negócios de Trump, para além do seu papel no pagamento. antes da eleição de 2016, a mulheres que afirmavam ter mantido casos com Donald Trump.

O advogado terá sido interrogado sobre um doador do comité inaugural do Presidente norte-americano, Imaad Zuberi, que alegadamente contribuiu com 900 mil dólares e que terá também tentado contratar Michael Cohen como consultar, endereçando-lhe um cheque chorudo, adiantou uma das fontes ouvidas pelo “NYT”.

Um porta-voz de Zuberi confirmou, esta sexta-feira, que um cheque de 100 mil dólares foi passado, mas nunca foi descontado. No passado, Zuberi negou qualquer ligação com Cohen.

Lanny Davis, advogado e conselheiro de Cohen, não quis comentar as alegadas informações prestadas, limitando-se a dizer que o seu cliente está “disponível para cooperar e auxiliar” os promotores “de todas as formas que eles julguem ser úteis”.