Demasiadas horas e sem folgas semanais. A exigente rotina dos funcionários dos navios de cruzeiro

Trabalhar num navio de cruzeiro é uma tarefa exigente, frequentemente implicando que os funcionários se mantenham de serviço sete dias por semana, com jornadas longas de trabalho, que podem chegar a 20 horas. Um artigo da "Business Insider" diz ainda que essa rotina se mantém ao longo dos período dos contratos, sendo que estes variam habitualmente entre dois e onze meses.

A revista falou com 31 trabalhadores e ex-trabalhadores, a maioria dos quais pediu para responder sob anonimato, temendo represálias das empresas empregadoras. De acordo com os testemunhos, a duração mais comum dos contratos oscilou entre quatro e oito meses e a média diária de horas de trabalho rondou as doze.

Entre queixas de fadiga e 'stress', muitos funcionários referiram também a falta de horas de sono. Entre eles um da empresa Carnival Cruise Line, com a qual a revista tentou falar, sem sucesso.

O artigo sublinha que são também comuns períodos longos e ininterruptos de férias entre os contratos, geralmente cerca de dois meses. Na prática, isso pode significar que determinados trabalhadores acabam por somar menos dias de trabalho num ano, quando comparados com quem cumpre cinco dias por semana; embora a outros aconteça o contrário.

Apesar da exigência, a verdade é que para muitos dos trabalhadores ouvidos, a hipótese de optarem por uma profissão tradicional, cumprindo um horário das 9 às 5, soa bastante menos tentadora.

“Ir para um escritório e ficar lá sentado para sempre e depois ir embora para a sua pequena casa, comer, ver televisão, depois dormir... - isso é uma coisa assustadora para a maioria de nós. Para mim é”, comentou um funcionário da Royal Caribbean, trabalhador em navios de cruzeiro há duas décadas.