Colômbia. Demolir edifícios serve para “espantar o fantasma” de Escobar?

Mais de um quarto de século depois da morte de Pablo Escobar, o Edifício Mónaco, que serviu de fortaleza ao barão da droga e à sua família, ficou reduzido a escombros. Num evento público, o imóvel de oito andares, localizado em Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia, foi esta sexta-feira demolido com recurso a explosivos. A operação demorou três segundos. Em seu lugar, será construído um parque de cinco mil metros quadrados em homenagem às milhares de vítimas do narcoterrorismo.

“Não queremos apagar a história. Queremos voltar a ela para a contar da perspetiva correta, a das vítimas e dos heróis inocentes”, explicou o presidente da Câmara de Medellín, Federico Gutiérrez. Alonso Salazar, que liderou a autarquia entre 2008 e 2011, considera que “a demolição é um passo”. No entanto, “talvez a defesa e a voz das vítimas possam espantar melhor o fantasma” de Escobar, acrescentou o autor do livro “Pablo Escobar: Ascensão e Queda do Grande Traficante de Drogas”.

Numa curta passagem pela cidade, o Presidente colombiano, Iván Duque, destacou a importância do ato: “Não se trata simplesmente da implosão de um edifício. É o ressurgimento de uma história construída com a memória das vítimas.” Ao lado de Gutiérrez, Duque acrescentou que a implosão “significa a derrota da cultura da ilegalidade e o triunfo da cultura da legalidade”. “Significa que a história não se vai escrever em função dos perpetradores, mas antes que se escreve reconhecendo as vítimas”, disse ainda.

“Derrubar o Mónaco não é derrubar a imagem de Escobar”

A iniciativa não agrada a todos. Além dos indefetíveis defensores de Escobar, que se opõem à implosão do edifício por razões emocionais, alguns académicos contestam-na em análises desapaixonadas. Num artigo de opinião publicado no site colombiano “La Silla Vacía”, a historiadora e investigadora Marta Inés Villa Martinez defende que “derrubar o Mónaco não é derrubar a imagem de Escobar”. “Construir memória apagando as marcas é um mau caminho porque a memória negada encontra sempre pontos de fuga”, escreveu ainda.

O sucesso da série “Narcos”, a proliferação de livros sobre o narcotraficante e as visitas turísticas a locais emblemáticos levam alguns habitantes de Medellín a temer que as gerações mais jovens glorifiquem a vida do barão da droga, ignorando ou minimizando a violência do narcoterrorismo, ou seja, a guerra dos cartéis contra o Estado nas décadas de 1980 e 1990. Consciente desta visão romantizada, a autarquia decidiu lançar uma campanha para mostrar o lado negro de Escobar.

Desde o ano passado, os visitantes da antiga fortaleza, que já se encontrava parcialmente em ruínas, eram brindados com cartazes que lembravam os civis, os juízes, os agentes da polícia e os jornalistas mortos a mando de Escobar. “Respeitem a nossa dor, honrem as nossas vítimas (1983-1994). 46.612 vidas a menos”, clamava um desses cartazes. É este o número oficial de vítimas mortais naquele intervalo de tempo resultantes da violência relacionada com a droga, com Escobar no epicentro.

Construído na década de 1980 no bairro de El Poblado, o edifício foi bombardeado por narcotraficantes rivais de Escobar, tendo este abandonado o local pouco tempo depois. A demolição desta sexta-feira não foi a primeira medida adotada contra antigas propriedades do cartel de Medellín. Após a morte do barão da droga em 1993 pela Polícia Nacional da Colômbia, muitos dos edifícios da Hacienda Nápoles, um rancho de 20 quilómetros quadrados, foram demolidos ou reconvertidos assumindo outras valências.

Eric VANDEVILLE

No final de janeiro deste ano, uma réplica do avião que transportou o primeiro carregamento de cocaína para os EUA foi retirada do antigo rancho, parcialmente convertido em parque de diversões. Antes, a propriedade, situada a cerca de 150 quilómetros de Medellín, incluía um jardim zoológico, um aeroporto privado, uma casa colonial espanhola, um parque de esculturas, uma arena e uma grande coleção de carros de luxo, entre outras atrações.

“É uma irresponsabilidade apresentar Escobar como um herói”

De pé continuam as 443 casas que Escobar construiu para famílias que viviam num aterro em Medellín. A empreitada valeu-lhe a alcunha de “Robin dos Bosques colombiano” e a admiração de muita gente que ainda hoje perdura. No entanto, a sua viúva, Maria Victoria Henao, disse no início deste ano, em entrevista ao jornal “La Vanguardia”, que “é uma irresponsabilidade apresentar Pablo Escobar como um herói”. O mesmo tinha dito o filho do casal, Juan Pablo Escobar, que adotou o nome de Sebastián Marroquín, em 2015 à Deutsche Welle.

Mãe e filho têm obras publicadas sobre como foi a vida com Escobar. Em 2017, Marroquín apelou à Netflix para ser “mais responsável” na sequência da morte de Carlos Muñoz Portal, membro da equipa de produção da série “Narcos”. O homem de 37 anos foi atingido por vários tiros quando seguia ao volante do seu carro em busca de locais para filmar a quarta temporada da série.

“Nada mudou, exceto os nomes. Agora até há mais tráfico de droga e corrupção. Infelizmente, o México é um lugar muito violento. Os traficantes de droga em Cáli [cidade colombiana] veem o ‘Narcos’ e não gostam daquilo. Não gostam que os seus nomes e as suas cidades sejam usadas para dizer coisas que não são verdade”, sublinhou Marroquín ao tabloide britânico “Daily Mirror”. “Ao contarem mal a história, isso pode levar a conflitos na vida real. A Netflix devia ser mais responsável”, aconselhou.