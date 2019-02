Brexit. Tusk e May reúnem-se no domingo à margem da cimeira UE-Liga Árabe

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, vai reunir-se com a primeira-ministra britânica, Theresa May, no domingo, à margem da cimeira União Europeia-Liga Árabe, que decorre entre domingo e segunda-feira em Sharm el-Sheikh, no Egito.

O encontro entre Donald Tusk e a líder do Governo britânico está agendado para as 16h30 horas locais (14h30 em Lisboa), confirmou esta sexta-feira fonte comunitária.

A mesma fonte esclareceu, contudo, que a cimeira União Europeia-Liga Árabe não terá qualquer sessão dedicada ao Brexit.

A saída do Reino Unido da União Europeia, agendada para 29 de março, está num impasse desde que o parlamento britânico chumbou o acordo de saída do Reino Unido do bloco comunitário, firmado por Bruxelas e Londres em novembro, e mandatou a primeira-ministra Theresa May para renegociar o mecanismo de salvaguarda da fronteira irlandesa, inscrito naquele texto.

O acordo do Brexit inclui um mecanismo de salvaguarda, comummente conhecido como backstop, que pretende evitar o regresso de uma fronteira física entre a República da Irlanda, Estado-membro da UE, e a província britânica da Irlanda do Norte, e que consiste na criação de “um território aduaneiro único” entre a UE e o Reino Unido.

Este mecanismo só seria ativado caso a parceria futura entre Bruxelas e Londres não ficasse fechada antes do final do período de transição, que termina a 31 de dezembro de 2020 e que poderá ser prolongado uma única vez por uma duração limitada.

O backstop é contestado pelos parlamentares britânicos que temem que este mecanismo deixe o país indefinidamente numa união aduaneira, e que reclamam que Londres possa ‘abandonar’ unilateralmente esta solução.