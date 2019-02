Brexit. Distrito de Londres alvo de críticas por 'slogan' colocado em camião do lixo

“É um dos 41 mil cidadãos europeus que residem em Tower Hamlets? Esta é também a sua casa”. Este slogan que foi colocado em camiões do lixo naquele distrito de Londres está a ser alvo de fortes críticas. No Facebook e no Twitter, vários utilizadores sugerem que a mensagem divulgada no âmbito do Brexit tem uma conotação negativa.

“Que ideia idiota...no lado dos camiões do lixo”, “Realmente... haha”, “É precisamente o sítio certo. Isto tem uma mensagem subliminar sobre aquilo que o governo britânico promete aos cidadãos europeus no que diz respeito ao seu estatuto e o quão bem-vindos são no país: como lixo”, foram algumas das reações críticas que foram publicadas nas redes sociais.

Também o conhecido comediante britânico, Milo Edwards, não ficou indiferente à situação, tendo satirizado o caso. “Agora, chamem-me louco, mas talvez os camiões de lizo não fossem o melhor sítio para slogans com a frase “cidadãos europeus, esta é a vossa casa”.

A oposição também teceu duras críticas à campanha, lamentando a mensagem subliminar numa altura em que permanecem tantas incertezas quanto à saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

Entretanto, um porta-voz da autarquia local saiu em defesa do slogan que foi lançado em janeiro, garantindo que não existe nenhuma conotação negativa implícita na mensagem e que a campanha teve até à data um feedback maioritariamente positivo.

“Esta campanha tem sido, de um modo geral, bem recebida por vários dos nossos cidadãos da UE. Nós podemos utilizar os nossos camiões do lixo e os painéis nas ruas para promover estas mensagens com uma pequena fração do custo comercial da campanha e poupando assim o dinheiro dos contribuintes”, afirmou o mesmo responsável, sublinhando que seria positivo que outros distritos de Londres seguissem este exemplo.

“Como concelho, estamos orgulhosos de estar ao lado dos 41 mil residentes da União Europeia residentes no nosso distrito que estão enfrentar incertezas face ao Brexit”, rematou.