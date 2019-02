“Sonho com uma forma de matar quase todas as pessoas na Terra.” Hasson inspirou-se em Anders Breivik

Um oficial da Guarda Costeira dos EUA, preso no final da semana passada por suspeita de planeamento de um ataque terrorista, é esta quinta-feira presente a tribunal. As autoridades encontraram um esconderijo de armas e munições na casa de Christopher Paul Hasson, no estado americano de Maryland.

Segundo os procuradores, o autoproclamado supremacista branco fez uma lista de alvos a abater, incluindo destacadas figuras do Partido Democrata, e inspirou-se no terrorista norueguês Anders Breivik.

“Sonho com uma forma de matar quase todas as pessoas na Terra. Penso que uma praga seria a mais eficaz. Mas como adquiro a febre espanhola, o botulismo, o antraz necessários? Ainda não tenho a certeza mas vou encontrar alguma coisa”, escreveu o oficial no rascunho de um email com data de junho de 2017.

Nancy Pelosi na lista de alvos a abater

O procurador distrital Robert Hur afirmou que “o arguido tencionava assassinar civis inocentes numa escala raramente vista neste país”, de acordo com documentos do tribunal tornados públicos. Trata-se de “um terrorista doméstico, empenhado em cometer atos perigosos para a vida humana que visam afetar a conduta governamental”, acrescentou.

A lista de potenciais alvos inclui a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, além de figuras dos media como o jornalista Chris Hayes e o apresentador e ex-congressista republicano Joe Scarborough, ambos da MSNBC.

Manifesto de Breivik serviu de inspiração

O homem tem 49 anos é tenente na sede da Guarda Costeira em Washington, que confirmou que um dos seus membros foi preso sem, no entanto, avançar mais detalhes. Foram encontradas 15 armas, mais de mil cartuchos de munição e drogas ilegais na sua casa de Silver Spring.

Hasson tem-se dedicado a estudar partes de um manifesto de Breivik sobre como acumular armas de fogo e elaborar uma lista de alvos, referem ainda os procuradores. O norueguês assassinou 77 pessoas a 22 de julho de 2011 em dois ataques terroristas: começou por matar oito pessoas ao detonar um carro armadilhado no centro de Oslo e, em seguida, matou mais 69 pessoas, muitas das quais adolescentes, num acampamento da juventude trabalhista na ilha de Utøya.