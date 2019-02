Principais adversários do primeiro-ministro de Israel anunciam aliança eleitoral

Os dois principais adversários do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciaram esta quinta-feira uma aliança eleitoral com o objetivo de derrotá-lo nas eleições antecipadas de 9 de abril.

O antigo chefe do estado-maior israelita, Benny Gantz, e o centrista Yair Lapid, que lidera o partido Yesh Atid, declararam que formaram uma lista comum e que, em caso de vitória, assumirão de forma rotativa o cargo de primeiro-ministro.

Benny Gantz criou recentemente o partido Hosen L'Yisrael geralmente classificado como centro-direita. Já Yaïr Lapid é o líder do partido centralista Yesh Atid, que conta atualmente com 11 deputados em 120 no parlamento.

"Motivados por uma profunda responsabilidade nacional, Benny Gantz, Yair Lapid e Moshe Yaalon [ex-ministro da Defesa] decidiram criar uma lista unificada que constituirá o novo partido governante em Israel", fez saber o partido Yesh Atid, em comunicado.

"O partido estabelecerá uma nova equipa de liderança que garantirá a segurança de Israel e reunirá os elementos divididos da sociedade israelita", sublinhou.

Os dois políticos são, de acordo com as sondagens, os principais opositores de Benjamin Netanyahu, que lidera as sondagens apesar das suspeitas de corrupção de que tem sido alvo.

As eleições gerais em Israel vão realizar-se no dia 09 de abril de 2019, seis meses antes do fim previsto da legislatura.

O primeiro-ministro israelita, que cumpre o seu quarto mandato, enfrenta atualmente diversas investigações judiciais relacionadas com problemas financeiros, fiscais e de eventual corrupção.