Pedro Sánchez criticado por apresentar em livro versão ‘alternativa’ sobre vida do PSOE

O primeiro-ministro espanhol escreveu um livro, mas muitos dos protagonistas dos episódios narrados por Pedro Sánchez não se revêm nas descrições dadas à estampa em “Manual de Sobrevivência”. Dois dos capítulos em particular ­- “A democracia no PSOE” e “O terremoto de 2014 ” - estão a ser comentados pelos visados em termos que variam entre “fantasia” e “falsidade”.

As passagens referem-se à chegada de Sánchez à secretaria-geral do partido nas primárias, um “acontecimento decisivo”, como descreve o “El Mundo”, ainda que o torcer de nariz dos mais críticos comece logo com a leitura da primeira frase: “A minha história é, na verdade, a do triunfo da democracia dentro do PSOE”.

Sánchez recua, para recordar os nomes que em 2013 se perfilavam para substituir Alfredo Pérez Rubalcaba como líder do partido: Susana Díaz, Carme Chacón e Eduardo Madina. Na versão do autor, não era nítida uma “liderança alternativa”, ainda que faça questão de sublinhar que “muita gente” via reunidas nele as “condições propícias” para ser o sucessor.

Confiante na sua “maturidade profissional”, escreve, começou a pensar “seriamente” na possibilidade de se candidatar. O que descreve depois, tem pouco de factual, afirmam fontes diversas. Sánchez afirma que Susana Díaz, presidente da Andaluzía, telefonou a Rubalcaba para o convencer da necessidade de voltar atrás, o que terá levado o líder do PSOE a decidir demitir-se e a convocar um congresso extraordinário, para que fosse eleito um novo secretário-geral.

Não é verdade, dizem outros intervenientes, ouvidos pelo “El Mundo”, garantindo que Díaz não tinha qualquer interesse em que Rubalcaba se demitisse.

O presidente de Aragão, Javier Lambán, é um dos que aponta o dedo à versão de Sánchez: “Também tenho escrita a minha própria versão sobre o que se passou, mas não creio que este seja o momento para a publicar. Talvez no futuro”.

O primeiro-ministro segue com outros pormenores, igualmente contestados, nomeadamente ao garantir que nunca existiu um pacto entre ele e Susana Díaz, no sentido de aceitar que a candidatura à presidência do Governo estivesse reservada para ela.

Colocado à venda esta terça-feira, o livro passa também em revista a relação com o seu antecessor Mariano Rajoy, os bastidores da moção de censura que o derrubou e as suas conversas nos corredores da política espanhola nos últimos anos. Mas têm sido vários os leitores que se sentem dececionados.

Os seus comentários realçam o lado narcísico do autor, a que podem dar razão frases como: “Pode soar presunçoso, mas dou-me conta que cresço nas situações difícieis”.