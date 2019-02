Pedófilos usam secção de comentários em vídeos de anúncios no YouTube. Empresas retiram publicidade

Várias marcas comerciais importantes retiraram a sua publicidade do YouTube depois de se saber que a popular plataforma, cujo proprietário é o Google, também com frequência na linha de fogo, era utilizada por pedófilos que recorriam à secção de comentários para transmitirem imagens e ligações perigosas a outros utilizadores.

Nos anúncios em causa não apareciam crianças nuas, mas havia momentos em que estas, em imagens isoladas e fora de contexto, assumiam poses involuntariamente sugestivas. Além de partilharem e comentarem essas imagens - assinalando o tempo exato em que surgiam nos vídeos - os pedófilos trocavam contactos e 'links'.

Quem deu o alerta foi Matt Watson, um 'blogger' que tem próprio um canal no YouTube, o "MattsWhatItIs". Ao revelar aquilo a que chamou "uma rede pedófila 'soft-core'", notando a forma como crianças podem assumir posições inadvertidamente sexuais, indignou-se: "Como é que isto existe? Eu não quero nada com uma plataforma que apoia esta m***a, é nojento".

Nestlé, a Disney e a Epic Games, fabricante do jogo Fortnite, são algumas das companhias que reagiram depressa. A primeira retirou toda a publicidade do YouTube nos Estados Unidos. A segunda também parecia disposta a fazê-lo, e a terceira, além de eliminar parte dos anúncios, contactou o YouTube para saber o que vai ser feito, tal como a Grammarly e a Peloton, segundo o canal televisivo CNBC.

Sem se referir diretamente aos anunciantes, o YouTube emitiu uma declaração oficial: "Qualquer conteúdo - incluindo comentários - que ponha em risco menores é repugnante e temos políticas claras que o proibem no YouTube. Tomámos ações imediatas apagando contas e canais, reportando atividades ilegais às autoridades e desativando os comentários infratores. Há mais a fazer e continuaremos a trabalhar para melhorar e detetar os abusos mais depressa".

Aparentemente, parte do problema é o algoritmo do YouTube, que "puxa" vídeos vistos com frequência por outros pedófilos quando um deles lá vai. As imagens em questão são à partida inofensivas - meninas pequenas na praia, por exemplo - mas a forma como são destacadas e apresentadas dá-lhes um sentido muito diferente.