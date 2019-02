Orfãos por violência doméstica vão receber pensão mínima de 600 euros em Espanha

Medida foi aprovada esta quinta-feira pelo Congresso espanhol, com o apoio de todos os grupos parlamentares. Apoio anterior tinha o valor de 140 euros

Os orfãos das vítimas de violência doméstica em Espanha vão passar a receber uma pensão no valor mínimo de 600 euros. Com um valor anterior fixado em 140 euros, a subida do montante do apoio foi aprovada esta quinta-feira pelo Congresso espanhol, com o apoio de todos os grupos parlamentares.

De acordo com o texto legal, terão direito a esta pensão os filhos das vítimas oficiais de violência doméstica género, ou seja, das mulheres assassinadas pelos seus companheiros ou ex-companheiros. As estatísticas oficiais registaram, no país, 39 orfãos em 2018 (foram mortas 47 mulheres); com o total já deste ano a somar até agora 9 assassinatos e oito orfãos.

A medida terá efeitos retroativos desde 2004, ano em que foi aprovada a Lei Integral contra a Violência de Género, pelo que receberão o apoio social os abrangidos que fossem menores de 21 anos à data do crime, ou que estejam incapacitados para trabalhar. A pensão também se manterá até aos 25 anos, quando os orfãos continuem a estudar ou provem não ter recursos.

Entre as três emendas incorporadas pelos deputados, consta um pedido ao Governo para que realize - no prazo máximo de três meses após a futura entrada em vigor desta lei - um estudo para analisar outros casos de orfandade absoluta, como, por exemplo, os resultantes de acidentes de tráfego, para que seja considerada a atribuição de pensões de igual valor.