Morreu o 'jiadista' francês que reivindicou os atentados de 2015 em Paris

O 'jiadista' francês Fabien Clain, que ficou conhecido por ter reivindicado os atentados de 2015 na sala de espetáculos Bataclan, em Paris, em nome do Daesh, morreu na quarta-feira na Síria. De acordo com a rádio pública France Inter, Fabien Clain morreu num bombardeamento em Baguz, um dos últimos bastiões do Estado Islâmico na Síria, e o irmão dele Jean-Michel Clain ficou ferido com gravidade.

França tinha emitido um mandado internacional de busca e captura contra os dois irmãos, tendo estes sido detetados na região este da Síria. Fabien Clain assumiu, em nome do Estado Islâmico, a autoria dos atentados ocorridos em 13 de novembro de 2015 em Paris e nos quais morreram 130 pessoas.