França. Macron anuncia medidas para atacar antissemitismo “sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial”

O antissionismo como antissemitismo, dissolução de três grupos de extrema-direita e uma nova lei para regular o discurso de ódio na Internet. Foi isto que Emmanuel Macron anunciou na quarta-feira no jantar anual do Conselho Representativo das Instituições Judaicas de França (CRIF), conta a BBC.

O Presidente de França reage assim ao último capítulo contra judeus no país: 80 túmulos do cemitério judeu de Quatzenheim, na Alsácia, foram profanados com suásticas, pintadas a azul e amarelo. O Ministério Público de Estrasburgo anunciou uma investigação. Macron deslocou-se ao cemitério na quarta-feira, deixando uma rosa branca numa das campas.

Na terça-feira, no dia que os túmulos judeus foram profanados, teve lugar uma marcha contra o antissemitismo.

O Presidente francês anunciou ainda que o Governo vai atuar para dissolver três grupos de extrema-direita (Bastion Social, Blood and Honour Hexagone e Combat 18).

Esta onda antissemita preocupa Macron, que vê no antissionismo uma nova forma de antissemitismo, recuperando assim memórias de tempos idos, conta a Euronews: “O nosso país e o resto da Europa e quase todas as democracias ocidentais foram confrontados com um ressurgimento do antissemitismo, provavelmente sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, nos últimos anos, o antissemitismo foi mortal em França”.

As promessas de Macron não se ficaram por aquelas mencionadas em cima. “Confirmo que a França implementará a definição de antissemitismo adotada pela Aliança Internacional para a Memória do Holocausto”, escreveu no Twitter após o encontro do CRIF. “Não é uma questão de mudar o código penal. É uma questão de esclarecer e fortalecer as práticas dos nossos magistrados e professores.”