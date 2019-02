Família da cidadã britânica que se juntou ao Daesh quer ir buscar neto à Síria

Os pais de Shamima Begum, a então adolescente que fugiu para a Síria, em 2015, para se juntar ao Daesh, querem ir buscar o neto ao campo de refugiados no norte do país.

O advogado da família disse ao “Guardian” que está a analisar todas as questões legais para poder "resgatar" o bebé que nasceu no passado fim de semana, depois de o ministro do Interior britânico ter dito na quarta-feira na Câmara dos Comuns que “nenhum menor pode sofrer se um pai perder a cidadania britânica”.

O facto de o governante ter assegurado que todos os direitos da criança estão salvaguardados levou a família e a defesa a avançar com este processo. Uma vez que este assunto não pode ser resolvido por telefone porque exige a assinatura da mãe, de 19 anos, o advogado Tasnime Akunjee explicou que está a preparar-se para viajar o mais brevemente possível para a Síria.

Os pais dizem esperar que a filha aceite esta hipótese, enquanto a defesa está a “considerar todos os meios legais” para contestar a intenção de o governo britânico retirar a cidadania de Shamima.

“Não podemos fazer nada contra a sua vontade, por isso esperamos que aceite as opções que temos para ela, depois de explicar todos os cenários. Gostaríamos de contar com a sua aceitação e o seu consentimento, naturalmente”, acrescentou o advogado que representa a ex-noiva de um combatente do Daesh.

Família escreve carta ao MNE britânico

Numa carta enviada ao ministro dos Negócios Estrangeiros, a que a BBC teve acesso, a família alega que o governo britânico “não pode simplesmente abandoná-la” porque, afinal, nasceu no país. Sustenta também que o caso da filha é “matéria para ser julgada nos tribunais do Reino Unido.”

De acordo com a lei internacional, nenhum cidadão pode não ter nacionalidade, pelo que uma das alternativas passava por Shamina solicitar a cidadania do Bangladesh, país de onde é natural a família, mas essa hipótese foi entretanto recusada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do país. Se o executivo britânico avançar mesmo com a medida, a jovem poderá tentar solicitar a nacionalidade holandesa, uma vez que o seu marido é holandês.

Entretanto, a comunidade de Bethnal Green, no leste de Londres, apelou ao governo britânico para não retirar a nacionalidade a Shamina, defendendo que a ex-habitante desse bairro nasceu no país e tem o direito de “redenção”.

Também o líder dos trabalhistas, Jeremy Corbyn, pediu ao executivo de Theresa May para recuar nessa decisão “extrema”, sustentando que a jovem nascida no Reino Unido deve ser autorizada a regressar ao país.