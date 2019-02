Combater o Daesh na Síria, violar a lei suíça (que garante a neutralidade) e ser detido. Esta é a história de Johan Cosar

A Síria às vezes parece um tabuleiro de xadrez, com reis, ataques, cedências, baixas, movimentações estratégicas e peões. Bashar al-Assad, o Presidente sírio, aguentou todas as tempestades e permanece no poder, com a ajuda da amiga Rússia. Os Estados Unidos, motivados por alegados ataques do regime com recurso a armas químicas, prometeram um murro na mesa e intervieram no terreno, juntamente com França e Reino Unido. Há dezenas de fações rebeldes no país que desejam derrubar Assad. E, finalmente, existe ainda o grupo extremista Daesh, que almejava espreguiçar a sua área de influência.

Se os exércitos sírios, russos e norte-americano atacaram o Daesh no território sírio, houve quem o fizesse em nome próprio. É o caso de Johan Cosar, um antigo militar suíço que decidiu viajar para a Síria para combater o Daesh, conta a BBC.

Mas esta história tem um twist no guião: Cosar violou o artigo 94 do código penal militar do seu país e acabou por ser detido em 2015, em Basileia, quando regressou a casa, conta o "Swissinfo".

A neutralidade da Suíça não é um mito e quem a fura será colocado diante de juízes -- os mercenários suíços contratados noutros tempos, nomeadamente por Napoleão, Espanha, Holanda e Reino Unido, estão na origem desta legislação. Cosar, um peão que investiu numa luta alheia, está acusado de minar a segurança interna do país e de furar a tão badalada neutralidade. O julgamento começou esta quinta-feira, em Bellinzona.

“A lei proíbe combater por uma força estrangeira”, esclarece um porta-voz do exército suíço, deixando claro que é “irrelevante” ter sido por A ou B. Cosar esteve dois anos ao serviço da Syriac Military Council, uma milícia privada que terá ajudado a fundar e organizar. O suíço estaria encarregue de 500 homens.

Em declarações à SRF, na terça-feira, Cosar, de 37 anos e natural de St. Gallen, revelou que teria a mesma atitude na Suíça. "Não, não me considero culpado, absolutamente nada", e não mostra quaisquer arrependimentos pois "defendeu pessoas inocentes". Mais: "Se isto acontecesse na Suíça, eu seria o primeiro a comprometer-me em combater a organização terrorista".

O altruísmo não é aleatório. Nas veias de Johan Cosar corre sangue sírio: os avós deste homem têm raízes naquele país.

"O Daesh perdeu os seus territórios, mas..."

Há sensivelmente duas semanas, Donald Trump anunciava que esperava revelar brevemente a derrota total do Daesh na Síria, mas Angela Merkel preferiu cautela, garantindo que os extremistas estão longe de desaparecer do mapa.

"Felizmente, o Daesh perdeu os seus territórios mas, infelizmente, isso não significa que tenha desaparecido, pelo contrário. Transformou-se numa força de combate assimétrica. E isto, obviamente, representa uma grande ameaça”, explicou a chanceler alemã num evento em Berlim.

"Estamos muito longe de ter alcançado a paz na Síria", sentenciou.