Catalunha é um país no site do Ministério da Cultura espanhol

Captura de ecrã do site da Biblioteca Virtual de Imprensa Histórica

A Catalunha surge na lista de países do portal da Biblioteca Virtual da Imprensa Histórica, uma página do site do Ministério da Cultura espanhol. Esta não é a primeira vez que este episódio acontece, avança o “El Mundo”.

A tutela reconhece o erro, mas recusa responsabilidade direta ou qualquer “objetivo político”, sublinhando que a Biblioteca Virtual da Imprensa Histórica é “uma ferramenta colaborativa gerida pela Subdireção Geral da Coordenação Bibliotecária do Ministério da Cultura e do Desporto em que as bibliotecas das Comunidades Autónomas e das autarquias carregam diretamente os arquivos” históricos.

Em comunicado, o Ministério da Cultura espanhol refere que nos últimos 16 anos foram detetadas situações em que algumas bibliotecas catalãs colocaram artigos errados, incluindo a Catalunha no campo dos países e Barcelona no campo das comunidades autónomas.

A tutela acrescenta ainda que este lapso será corrigido manualmente assim que for possível ainda durante o dia de hoje. “O Ministério deu ordem para que se altere a arquitetura do site para que a secção País não seja uma secção livre e passe a incluir uma lista fechada”, conclui o Ministério da Cultura espanhol.