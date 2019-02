Bangladesh. Incêndio de grandes dimensões em bairro histórico da capital faz pelo menos 70 mortos

Pelo menos 70 pessoas morreram na sequência de um incêndio de grandes dimensões que varreu esta quarta-feira um bairro histórico da capital do Bangladesh, Daca. Há ainda a registar cerca de 50 feridos, alguns em estado grave.

As autoridades alertam que o número de vítimas mortais deverá aumentar. O incêndio ficou controlado na manhã desta quinta-feira.

O fogo irrompeu por volta das 22h30 locais (16h30 em Lisboa) num prédio de habitação que tinha produtos químicos inflamáveis num dos andares. Em seguida, propagou-se para edifícios próximos.

Ruas estreitas e edifícios muito próximos

O centenário bairro de Chawkbazar tem ruas estreitas e prédios habitacionais separados por apenas alguns centímetros, o que dificultou o trabalho dos mais de 200 bombeiros, além da escassez de pontos de água.

O incêndio aumentou rapidamente de proporções por causa de carrinhas com cilindros de gás que se encontravam no local, segundo o inspetor-chefe da polícia bengali, Javed Patwary.

As vítimas incluem pessoas no interior e exterior dos edifícios, clientes de um restaurante e elementos de uma festa de casamento, revelou o vice-comissário da Polícia Metropolitana de Daca, Ibrahim Khan, à agência France-Presse.

Um historial de incumprimento de normas de segurança

Muitas pessoas ficaram presas nos edifícios, incapazes de escapar das chamas, de acordo com vários relatos, que destacaram o problema persistente do Bangladesh no incumprimento de regulamentos de segurança de edifícios.

Em 2013, mais de 1100 pessoas morreram naquele que é considerado o desastre industrial mais mortífero do país quando um complexo fabril de oito andares, conhecido como Rana Plaza, colapsou. No mesmo ano, dois incêndios em fábricas têxteis mataram cerca de duas dezenas de pessoas.

No ano anterior, um outro incêndio numa fábrica de vestuário nos arredores de Daca fez pelo menos 117 mortos. Treze pessoas foram consideradas culpadas por negligência grosseira das medidas de segurança e acusadas de homicídio.