Arcebispo indiano foi lento a agir em casos de abuso sexual mas tem papel de relevo em conferência do Vaticano

O arcebispo de Bombaim, Oswald Gracias, apontado por alguns como um sério candidato a ser o próximo Papa, admitiu à BBC que poderia ter lidado melhor com as alegações de abusos sexuais que lhe foram reportadas. Gracias é um dos organizadores de uma conferência sobre proteção de menores na Igreja, que arrancou esta quinta-feira no Vaticano.

Até domingo, 190 bispos e outros prelados de todo o mundo reúnem-se num encontro inédito convocado pelo Papa Francisco. Nos últimos anos, foram vários os escândalos que vieram a público na Alemanha, Austrália, Chile, França, Irlanda e EUA, entre outros. Na Índia, há uma cultura de medo e silêncio e um estigma social associado às denúncias de abusos.

Ainda assim, algumas figuras contestam o papel relevante que Oswald Gracias assume na conferência. O cardeal indiano abrirá o segundo dia de trabalhos com uma alocução sobre a responsabilidade da Igreja, apesar de ter lidado de forma tardia ou omissa em casos de abusos que chegaram ao seu conhecimento.

“Fui com grandes expectativas mas ele só se preocupava com a ida a Roma”

Uma investigação da BBC revela dois casos distintos em que Gracias não respondeu rapidamente nem disponibilizou o apoio necessário às vítimas. O primeiro caso remonta a 2015 em Bombaim quando um rapaz voltou da missa e contou à mãe que o padre da paróquia o tinha violado. Sem saber o que devia fazer, a mulher dirigiu-se ao cardeal quase três dias após o alegado abuso. “Contei-lhe o que o padre tinha feito ao meu filho e que o meu filho estava a sofrer muito. Então ele rezou por nós e disse-nos que tinha de ir a Roma. Fiquei destroçada: fui até ele com grandes expectativas mas ele disse que não tinha tempo. Só se preocupava com a ida a Roma”, contou à estação britânica.

O cardeal reconhece que partiu para a capital italiana nessa noite e que não reportou o caso às autoridades, podendo com isto incorrer numa violação da lei indiana de proteção de crianças contra abusos sexuais, lembra a BBC. No dia seguinte, telefonou ao seu bispo, que o informou que a família já tinha contactado as autoridades.

Questionado sobre a sua conduta, Gracias diz que, ao “refletir” no assunto, admite que “a polícia devia ter sido envolvida imediatamente” mas acrescenta que tinha o dever de avaliar a credibilidade das acusações falando com o padre suspeito. Um exame médico confirmou que a criança tinha efetivamente sido violada.

Castigo: “Retiro orientado e aconselhamento terapêutico”

O segundo caso é de março de 2009, altura em que uma mulher abordou Gracias com alegações de abusos sexuais cometidos por um outro padre que organizava retiros. Perante a inação do cardeal, a mulher procurou a ajuda de um grupo de ativistas católicas que o pressionaram a agir. Em dezembro de 2011, Gracias criou uma comissão de inquérito mas, seis meses depois, o padre acusado continuava a trabalhar na paróquia.

“Tivemos de enviar ao cardeal três avisos legais para que ele agisse e de ameaçar levar o caso a tribunal se ele não fizesse nada”, disse Virginia Saldanha, uma católica devota que trabalha há mais de duas décadas na promoção do papel feminino no seio da Igreja. Durante o processo, ela viu-se obrigada a deixar de frequentar a sua igreja por “não suportar ver aquele homem [o padre suspeito] a dar a missa”.

O padre acabou por ser afastado da paróquia mas as razões da sua partida nunca foram tornadas públicas. O castigo, decidido pelo cardeal, foi “um retiro orientado e aconselhamento terapêutico”. Confrontado pela BBC com a lentidão do processo e da admoestação, Oswald Gracias disse tratar-se de “um caso complicado”.