Trump quer que Califórnia devolva fundos para comboio de alta velocidade

A administração de Donald Trump pediu esta quarta-feira ao estado da Califórnia que devolva fundos para a construção de uma linha de comboio alta velocidade, no montante de 2,5 mil milhões de dólares (€2,2 mil milhões).

Num post publicado no Twitter, o Presidente norte-americano fala num “projeto falhado” e é perentório: “Devolvam ao Governo federal os mil milhões de dólares desperdiçados”.

A medida surge um dia depois de 16 estados norte-americanos, incluindo a Califórnia, terem avançado com uma ação judicial contra a administração dos EUA após a declaração do estado de emergência para construir um muro na fronteira com o México.

O governador da Califórnia, Gavin Newson, acusou Donald Trump de retaliação, lamentando este ultimato por parte do Presidente norte-americano. “Não há coincidência nesta ameaça da administração dos EUA precisamente 24 horas depois de a Califórnia liderar uma ação de 16 estados norte-americanos que desafia a farsa que é a emergência nacional declarada pelo Presidente”, afirmou Gavin Newson citado pelo “New York Times”. “Este é o dinheiro da Califórnia e vamos lutar por ele”, acrescentou.

Este é mais um episódio que faz aumentar a tensão entre a administração Trump e o governo da Califórnia, que opõe republicanos a democratas.

Entretanto, o líder da administração das Linhas Férreas, Ronald L. Batory, sustentou que o projeto do comboio de alta velocidade na Califórnia “falhou em alcançar um progresso razoável”, enquanto o departamento dos Transportes disse que está a “avaliar todas as opções legais” para recuperar os 2,5 mil milhões de dólares (€2,2 mil milhões).

Foi em 2010 que a administração norte-americana assinou um acordo com o Estado da Califórnia, que previa a concessão de fundos para a construção de uma rede de comboio de alta velocidade depois de o então governador Arnold Schwarzenegger se ter inspirado no modelo deste transporte no Japão.