Trump proposto para o Nobel da Paz - em carta solicitada pelo próprio Trump

No fim da semana passada, durante o discurso em que anunciou a declaração de uma emergência nacional para poder financiar o muro na fronteira com o México, Donald Trump falou, entre muitas outras coisas, do Prémio Nobel da Paz. Concretamente, disse que o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, o tinha surpreendido com uma cópia da carta de cinco páginas que lhe disse ter enviado para o comité em Oslo que decide aquele prémio.

Esse tipo de afirmação não é nada habitual. A regra é que as propostas de candidatura ao prémio Nobel, apresentadas por professores universitários e políticos de topo, fiquem secretas durante 50 anos. Devia ser essa a expectativa de Abe, que tem agraciado Trump desde há dois anos, tendo sido o primeiro chefe de governo a fazer-lhe uma visita oficial.

Trump referiu a carta no contexto de um auto-elogio. Disse que antes da sua presidência havia mísseis a voar por cima do Japão, quando a Coreia do Norte procedia aos seus testes. Desde então os testes acabaram, e o Japão dorme sossegado. "Eu fiz isto", resumiu.

O que não disse é que parece ter sido ele quem instou Abe a enviar a carta. Assim relataram fontes japonesas a vários órgãos de comunicação como o jornal Asahi, talvez refletindo o incómodo que o primeiro-ministro japonês deve ter sentido com a história.

Quando o questionaram no Parlamento sobre o assunto, Abe apenas disse que não ia negar ter enviado a carta. Um comentário eloquente, conforme sugere Jeff Kingston, diretor de estudos asiáticos na Temple University em Tóquio.

Falando à revista Forbes, Kingston comentou: "O bromance (nota: neologismo que funde 'brother', irmão, com romance, designando uma relação de camaradagem masculina) entre Abe e Trump tem sido uma estrada acidentada, mas talvez nada embarasse mais Abe do que Trump divulgar que Abe o nomeou para o prémio Nobel da Paz. Faz Abe parecer temente e bajulador em relação a Trump, o Presidente dos EUA menos popular de sempre no Japão".

"Abe deve estar a suar com a possibilidade de Trump tornar realmente pública a carta. Poderá ser-lhe difícil contrariar o mau aspeto da graxa excessiva em relação a um gabarolas tão pouco merecedor", conclui Kingston.