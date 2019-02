Trump estará a fintar Congresso para promover venda de centrais nucleares à Arábia Saudita

A Administração Trump está a tentar contornar o Congresso dos EUA para promover a venda de centrais nucleares americanas à Arábia Saudita. A denúncia é feita por várias fontes anónimas e motivou esta terça-feira o envio de uma carta do presidente da comissão de supervisão e reforma da Câmara dos Representantes.

Vários analistas de segurança, citados pela Al Jazeera, temem que o negócio permita a Riade produzir armas nucleares no futuro, contribuindo potencialmente para uma corrida ao armamento no Médio Oriente. Por sua vez, os congressistas americanos já se manifestaram várias vezes preocupados com a liderança do príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, por causa do assassínio do jornalista Jamal Khashoggi e da guerra no Iémen.

Na carta endereçada à Casa Branca, o presidente da comissão de supervisão, o democrata Elijah Cummings, escreve que as fontes “alertaram para conflitos de interesses entre os conselheiros” presidenciais. Citando os denunciantes, Cummings fala ainda num “ambiente de trabalho marcado pelo caos, disfunção e maledicência”, em que “nomeados políticos ignoram diretivas de conselheiros éticos da Casa Branca”.

Negócio promovido por amigo pessoal de Trump

A comissão tem uma investigação em curso às diligências de empresas americanas de energia nuclear que tentam conseguir a aprovação de Trump para a construção de centrais na Arábia Saudita e noutros países árabes. Um dos principais alvos da investigação é o IP3 International, um consórcio de produtores de energia nuclear que começou a fazer lobbying junto de Trump entre o final de 2016 e o início de 2017, ou seja, entre a sua eleição e a tomada de posse.

Segundo um relatório da comissão, o Presidente encontrou-se na semana passada com representantes do consórcio e com produtores americanos para discutir o desenvolvimento de centrais nucleares na Jordânia e na Arábia Saudita. A reunião foi organizada pelo fundador do IP3, o general aposentado Jack Keane, diz o relatório. As propostas do consórcio têm sido repetidamente promovidas na Casa Branca por Thomas Barrack, um amigo pessoal de Trump que angariou 107 milhões de dólares (cerca de 94 milhões de euros) para a sua campanha inaugural.

“Plano Marshall para o Médio Oriente”

Além disso, a comissão revela que o ex-conselheiro de segurança nacional Michael Flynn trabalhou em 2016, quando já integrava a campanha de Trump, como consultor de uma subsidiária do IP3. Quando Trump tomou posse em janeiro de 2017, Bud McFarlane, um antigo conselheiro de segurança nacional de Ronald Reagan e atual consultor do IP3, enviou a Flynn documentos por email para serem assinados pelo Presidente. Nesses documentos delineava-se um “Plano Marshall para o Médio Oriente” centrado no desenvolvimento de dezenas de centrais nucleares por empresas americanas.

De acordo com a legislação dos EUA, qualquer negócio de venda de tecnologia nuclear à Arábia Saudita exigiria um acordo prévio, aprovado pelo Congresso, entre os dois países, para possibilitar a fiscalização por parte da Agência Internacional de Energia Atómica.