Três deputadas abandonam Partido Conservador britânico

Três deputadas conservadoras saíram do Partido Conservador britânico e anunciaram a sua adesão ao Grupo Independente, criado na segunda-feira por sete deputados que abandonaram o Partido Trabalhista e a que se juntou ontem uma sua camarada. Anna Soubry, Sarah Wollaston e Heidi Allen explicam que o fazem porque a líder conservadora e primeira-ministra, Theresa May, cedeu demasiado à ala eurocética do partido.

A saída da UE foi também o motor de saída dos oito trabalhistas, agravada por problemas de antissemitismo na força política chefiada por Jeremy Corbyn. Luciana Berger, Ann Coffey, Mike Gapes, Chris Leslie, Gavin Shuker, Angela Smith, Chuka Umunna e Joan Ryan formaram uma bancada parlamentar independente, que agora cresce para 11 membros. Não formaram, por ora, um novo partido, mas planeiam fazê-lo este ano.

“Sentimos que já não podemos permanecer no partido de um Governo cujas políticas e prioridades estão tão firmemente capturadas pelo Grupo de Investigação Europeu e do Partido Democrático Unionista”, escrevem numa carta Soubry, Wollaston e Allen. Referem-se, respetivamente, à ala eurocética do Partido Conservador e a DUP, a formação norte-irlandesa que sustenta o Executivo minoritário de May.

“O Brexit redefiniu o Partido Conservador, desfazendo todos os esforços pela sua modernização”, lastimam. As deputadas explicam que apoiaram a primeira-ministra por a julgarem “comprometida com um Partido Conservador moderado e de coração aberto”, mas constatam uma “viragem à direita”. A gota de água, confirmam, foi “a desastrosa gestão do Brexit por este Governo”.

Theresa May triste

A primeira-ministra do Reino Unido afirmou-se “triste” pela decisão das suas ex-companheiras , cuja “dedicação ao partido” elogiou. Reconhecendo que a questão europeia dividiu o partido e o país, May (que vai hoje a Bruxelas tentar mais uma renegociação do acordo de divórcio com a UE) defendeu a sua governação e prometeu que a “política decente, moderada e patriótica” continuará a ser prioridade no Partido Conservador enquanto ela o liderar.

A 38 dias da data marcada para o Brexit, o Parlamento (onde hoje Soubry, Allen e Wollaston se sentaram ao lado da oposição, perto dos ex-militantes trabalhistas) ainda não aprovou o acordo forjado por May com os 27. A governante tenta agora rever as disposições relativas à Irlanda do Norte, na esperança de conquistar os votos dos eurocéticos e do DUP, mas as instituições europeias mostram-se pouco recetivas.

May prometeu apresentar a versão revista do documento no próximo dia 27 ou, caso não o consiga, anunciar que intenções tem para resolver o Brexit. A chefe do Executivo tem reiterado que não pretende que o país deixe a UE sem acordo, mas é isso mesmo que acontecerá a 29 de março às 23h se até lá não houver um acordo aprovado ou uma decisão de adiar a saída.

Na próxima quarta-feira os deputados podem propor moções de emenda do rumo definido pelo Governo. Trabalhistas e conservadores moderados pensam apresentar uma proposta que vincula May juridicamente a evitar o Brexit sem acordo. Se aprovada, a ideia acarretaria quase decerto um adiamento do Brexit.