Pelo menos 14 civis mortos em ataque do Boko Haram na Nigéria

Pelo menos 14 civis foram mortos, na segunda-feira, no nordeste da Nigéria, pelo grupo extremista Boko Haram, segundo milicianos que lutam ao lado das forças armadas, citados esta quarta-feira pela agência France-Presse.

Homens suspeitos de pertencer à fação do líder histórico do Boko Haram, Abubakar Shekau, atacaram, na segunda-feira, um grupo de civis que recolhiam lenha na floresta de Koshebe, a cerca de 10 quilómetros da capital do Estado de Borno, Maiduguri.

"Encontramos um total de 14 corpos no local do ataque e procuramos ainda outras quatro pessoas", afirmou o responsável da milícia Babakura Kolo, precisando que havia sinais de que foram baleadas nas costas quando tentaram fugir e que os seus corpos estavam espalhados pelo mato.

Nove corpos foram encontrados na terça-feira e outros cinco durante a manhã desta quarta-feira, adiantou, por outro lado, Mohammed Asheik, um miliciano que integrou a equipa de buscas.

Outras quatro pessoas estão dadas como desaparecidas e presume-se que terão igualmente sido mortas na sequência do ataque, de acordo com as mesmas fontes.

"As buscas são difíceis porque os corpos foram espalhados numa vasta zona de floresta", acrescentou.

Os civis mortos eram da aldeia vizinha de Lawalti, no distrito de Jere, já por diversas vezes visada pelos ataques dos jihadistas.

Agricultores, madeireiros e pastores são frequentemente alvo dos ataques do Boko Haram, que os acusam de fornecer informações sobre as movimentações do grupo às autoridades nigerianas.

Em janeiro, quatro camponeses foram mortos próximo de Molai, a cinco quilómetros de Maiduguri.

O Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, em campanha para um segundo mandato, foi eleito em 2015, depois de ter prometido acabar como o Boko Haram.

No entanto, nos últimos meses têm-se multiplicado os ataques, com dezenas de soldados mortos pelo grupo extremista.

Mais de 27 mil pessoas foram mortas desde o início da revolta do Boko Haram no nordeste da Nigéria, em 2009, tendo mais de 1,8 milhões de pessoas sido forçadas a deixar as suas casas.