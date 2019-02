O homem que passou 45 anos no corredor da morte

Ainda hoje não terminou o processo de Iwao Hakamada, um antigo boxeur que foi condenado por homicídio com provas falsas

Os casos de condenados à morte que passam muitos anos (quando não décadas) à espera de ser executados são familiares dos filmes e das notícias. Mas ninguém esteve nessa situação tanto tempo como Iwao Hakamada. Este antigo 'boxeur' japonês, atualmente com 82 anos, passou 45 deles no corredor da morte. Muito provavelmente, por um crime que nem sequer cometeu.

Tudo começou em 1966, quando um casal e os seus dois filhos foram mortalmente esfaqueados em casa na sequência de um incêndio. O homem era chefe de Hakamada numa fábrica de miso onde ele trabalhava. Talvez por ter ajudado a combater o incêndio, ou por ser pobre, ou por ter sido' boxeur' profissional (havia um forte preconceito social contra a sua classe), ou simplesmente por estar a jeito, as autoridades entenderam responsabilizá-lo.

Durante 23 dias seguidos, 16 horas por dia, foi brutalmente interrogado sem a presença de um advogado. Contou mais tarde que não o deixaram dormir e lhe bateram com bastões, entre outros maus-tratos. Como quase sempre acontece nessas condições, acabou por confessar.

Embora no tribunal tivesse revelado os motivos por que confessara, isso não lhe valeu de nada, num país onde a confissão continua a ser a prova que vale na maioria dos julgamentos criminais e onde a taxa de absolvição são uns suspeitos 99 por cento. Também havia alegadas provas físicas - roupa com sangue, uma faca - que mais tarde mostraram ser falsas. Em 1968, Hakamada foi condenado à morte.



Não pôr em causa o sistema



No Japão, estes presos ficam em solitária, não podendo sequer falar com os guardas, e não lhes dizem quando vão ser executados senão umas horas antes. Às vezes decorrem muitos anos, ou mesmo décadas, até isso acontecer. Um sistema que tem sido objeto de críticas por parte de organizações humanitárias, mas que se tem mantido.

Hakamada teve desde cedo o apoio da organização profissional de boxing do Japão, que notou como a imprensa o tinha condenado desde o início por ele ter sido praticante daquele desporto. Um primeiro recurso foi negado pelo tribunal superior de Tóquio e pelo Supremo Tribunal, mas o ministro da justiça tinha dúvidas e nunca assinou a execução da sentença. Mudou de advogados e pediu a repetição do julgamento, que também foi negada, ao fim de 13 anos.

Nessa altura o seu caso já era perfilhado por várias associações e entidades eminentes do desporto e por associações de advogados. Quando a manipulação das provas foi demonstrada, as dúvidas ganharam tanto peso que se gerou a ideia de que as autoridades, acima de tudo, não queriam pôr em causa o sistema.

Isso ficou ainda mais claro quando um dos três juizes originais do processo admitiu publicamente que não tinha ficado convencido sobre a culpa de Hakamada e só assinara a sentença para não contrariar os seus dois colegas, que eram mais velhos, tendo os remorsos levado a que mais tarde abandonasse o seu posto.



Psicose da prisão



Testes de ADN confirmaram as dúvidas e a certa altura a indignação com o caso estendeu-se ao próprio parlamento, onde apareceu um grupo de apoio a Hakamada. Em 2014, foi finalmente libertado enquanto se punha em curso o processo para o tornarem a julgar. Os procuradores recorreram, inicialmente sem êxito. Mas, em 2018, o tribunal superior de Tóquio entendeu que ele devia voltar para a cadeia até à decisão final do processo, o que só não aconteceu devido à sua idade.

Enquanto espera pelo veredito do Supremo Tribunal, Hakamada permanece num limbo. E não só em termos judiciais, pois a sua irmã mais velha, que o tem defendido sempre, diz que os anos no corredor da morte lhe afetaram a saúde mental. Muitas vezes ouvia demónios no chuveiro, por exemplo.

A sua condição chama-se "psicose da prisão" e não há esperança de que alguma vez recupere. Fisicamente, ainda consegue andar seis horas todos os dias. Mas tem de ser acompanhado por voluntários, pois há o risco de esquecer onde se encontra.