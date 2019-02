Nove homens executados no Egito pelo assassinato do procurador-geral

Tribunal de apelo tinha confirmado em 25 de novembro as condenações à morte destas nove pessoas pelo assassinato de Hicham Barakat, o mais alto magistrado da procuradoria egípcia morto na explosão de um carro armadilhado à passagem da sua coluna na capital egípcia

Nove homens condenados pelo assassinato do procurador-geral do Egito em 2015 no Cairo foram nesta quarta-feira executados por enforcamento, indicaram fontes dos serviços de segurança e judiciais citadas pela agência noticiosa AFP. O Tribunal de apelo tinha confirmado em 25 de novembro as condenações à morte destas nove pessoas pelo assassinato de Hicham Barakat, o mais alto magistrado da procuradoria egípcia morto na explosão de um carro armadilhado à passagem da sua coluna na capital egípcia.

A Amnistia Internacional (AI) denunciou as execuções, afirmando que "executar homens condenados em processos repletos de alegações de tortura não é justiça, mas um testemunho da amplitude da injustiça no país". "Estas execuções são uma demonstração flagrante da crescente utilização pelo governo da pena de morte, elevando para 15 o número total de condenações à pena capital aplicadas no decurso das últimas três semanas", acrescenta a ONG, que na terça-feira tinha apelado aos responsáveis egípcios para renunciarem à aplicação das penas capitais.

O ataque contra o procurador-geral não foi reivindicado, mas a polícia anunciou de seguida a detenção de membros da Irmandade Muçulmana, uma organização definida como "terrorista" pelo Cairo. Barakat tinha ordenado no seu mandato a comparência perante os tribunais de milhares de presumíveis membros da Irmandade Muçulmana e de simpatizantes do antigo presidente eleito Mohamed Morsi, deposto num golpe militar em 3 de julho de 2013.

Desde a destituição de Morsi, diversos grupos multiplicaram os atentados violentos contra as forças de segurança, enquanto centenas de partidários da Irmandade Muçulmana, incluindo o próprio presidente deposto, foram condenados à morte ou a pesadas penas de prisão.

A forma como decorreram diversos processos foi criticada pela ONU e organizações de defesa dos direitos humanos. No caso do assassinato do procurador-geral, um tribunal de primeira instância tinha pronunciado em 2017 a pena capital contra 28 pessoas. Apenas 15 dos 28 indiciados nessa audiência e na de novembro de 2018 reco9rreram perante o Tribunal de apelo. Para seis dos condenados a pena de morte foi comutada em prisão perpétua, que no Egito equivale a 25 anos na prisão.