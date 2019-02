Multimilionários de Nova Iorque exigem pagar mais impostos

Os impostos sobre milionários estão na moda nos Estados Unidos da América. Pelo menos entre os políticos democratas mais à esquerda, que têm alguns aliados inesperados entre pessoas muito ricas que vivem na cidade.

O senador Bernie Sanders, que deu séria luta a Hillary Clinton na eleição primária democrata em 2016, anunciou na terça-feira que volta a ser candidato à presidência em 2020. Posições deste senador que eram consideradas extremistas ainda há poucos anos, em especial a de tributar os rendimentos mais altos do país em mais de 70 por cento, são hoje frequentes entre os democratas. Alexandra Ocasio-Cortez, a congressista mais falada entre as que foram eleitas pela primeira vez em novembro passado, defende uma taxa máxima de 70 por cento.

Outros candidatos (ou potenciais candidatos) têm ideias semelhantes. Mas a surpresa maior está no reaparecimento de um grupo que já existe há alguns anos mas que tinha passado relativamente desapercebido até agora: os "Milionários Patrióticos". Conforme o nome indica, são todos milionários. E acham que pagam pouco ao Estado.

O líder do grupo chama-se Morris Pearl e dirige um fundo de investimentos de risco. Na opinião de Pearl e dos seus aliados, a partir de um certo nível de rendimento já não importa se uma pessoa tem de pagar mais alguns milhões em impostos, pois o que realmente interessa são outras coisas.



Três novos escalões, diz Pearl



Há dias, Pearl esteve numa reunião municipal para defender que acima do atual escalão fiscal máximo, aplicável a quem ganha mais de um milhão de dólares por ano, devem ser criados outros três com taxas superiores: um para quem ganha mais de cinco milhões de dólares, outro para quem ganha mais de dez e um terceiro para quem ultrapassa os cem.

O governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, abomina essas propostas, alegando que elas terão o efeito de levar pessoas muito ricas abandonar a cidade. Notando que o défice da cidade já atinge 2,3 mil milhões de dólares (2,0231 milhões de euros) e que metade do orçamento é pago pelos ricos, diz ter provas de que os cidadão mais prósperos, de facto, irão embora se tiverem de pagar mais.

No entanto, quando lhe pedem exemplos concretos, previsíveis ou do passado - em 2009, foi aprovada uma subida de impostos para os ricos e desde então o número deles aumentou 63 por cento - Cuomo não consegue dar nenhum. Diz apenas ter conhecimento de pessoas que partirão de certeza.



Herdeira Disney está no grupo



Pearl contestou diretamente esse argumento durante a sua participação na sessão pública. "Falando como alguém que conhece uma data de gente rica em Nova Iorque, os ricos que decidem onde viver com base nos impostos não vivem em Nova Iorque nem têm cá vivido desde há décadas. Seria um erro colossal comprometermos aquilo que de facto leva muitos ricos a querer viver nesta cidade só para apaziguar esses milionários ficcionais de Nova Iorque que se importam suficientemente com impostos para partirem se expandirmos o imposto sobre os milionários".

Numa carta enviada ao governador e à Assembleia estatal de Nova Iorque, quarenta e oito cidadãos que se autodescrevem como "milionários e multimilionários de Nova Iorque" dizem: "Subir os impostos a nova-iorquinos de altos rendimentos como nós para investir na nossa população e nas nossas comunidades não é apenas a escolha moral correta. Também acontece ser, a longo prazo, no interesse económico de toda a gente, incluindo milionários como nós".

Um dos membros do grupo é Abigail Disney, uma herdeira e cineasta que descende do criador de Mickey Mouse. Falando ao New York Times, ela explicou: "Os impostos de que estamos a falar não afetarão a qualidade de vida das pessoas. Elas não vão ter menos aviões ou barcos privados por causa do imposto".