Mulher morre depois de almoçar em restaurante espanhol com uma estrela Michelin

A principal suspeita sobre a origem da intoxicação fatal são os cogumelos usados no arroz que a vítima consumiu no "Riff", em Valência. Há relatos de mais clientes com sintomas leves, mas para já o departamento de saúde aguarda os resultados dos exames efetuados

Uma mulher de 46 anos morreu, vítima de intoxicação, depois de almoçar no sábado num conhecido restaurante de Valência, Espanha, distinguido com uma estrela Michelin. A mulher, assim como o marido e o filho, de 12 anos, começaram a sentir-se indispostos poucas horas depois de ter comido no "Riff", pelo que o departamento de saúde pública abriu uma investigação para determinar se foi algum dos ingredientes nos pratos escolhidos pela família que esteve na origem da intoxicação.

Ao que foi apurado, outras sete pessoas que visitaram o restaurante apresentaram sintomas leves, sobretudo vómitos, mas o seu estado evoluiu favoravelmente, sem inspirar preocupação.

Na sequência destes casos, Bernd H. Knöller, proprietário do "Riff", anunciou que o restaurante se manterá encerrado até serem conhecidos os resultados das análises toxicológicas em curso e da autópsia realizada.

As notícias publicadas explicam que a mulher celebrava o aniversário do marido. A família consumiu um menu de degustação que incluia um arroz com cogumelos, preparado com morchellas, um tipo de fungo usado na alta cozina e que não se pode consumir em cru, devido à sua toxicidade. Especialistas adiantam que, para que seja comestível, é preciso garantir que sejam previamente fervidos, eliminando qualquer vestígio da água da cozedura.

No comunicado emitido, o 'chef' alemão, radicado em Valência desde 1991, garante que tem colaborado desde o início com o Departamento de Saúde e diz esperar que tudo fique esclarecido “o mais rapidamente possível”.