Ministro do interior alemão coloca condições para regresso de combatentes do Daesh

O ministro do Interior alemão está disposto a deixar regressar à Alemanha cidadãos que combateram nas fileiras do grupo extremista autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) e famílias, caso não existam dúvidas sobre a sua identidade e não suponham riscos de segurança.

“No interesse da segurança do nosso país, o Governo tem de colocar condições ao regresso de antigos combatentes do Daesh que possuam nacionalidade alemã”, disse o ministro Horst Seehofer ao diário Süddeutsche Zeitung.

Nesse sentido, sublinhou que “cada caso individual deve esclarecer-se no local antes que tenham subido a um avião” e acrescentou que antes do regresso deve ficar totalmente esclarecidas as suas identidades e os pedidos de outros Estados sobre eventuais ações judiciais.

Em simultâneo, Seehofer pretende evitar que os ex-combatentes do grupo ‘jihadista’, suspeitos de terem cometido delitos graves, possam evadir-se da Alemanha, e sugeriu investigações aprofundadas sobre cada uma dessas pessoas.

“Não pretendo acolher pessoas perigosas se não conseguimos garantir a sua segurança, quer dizer, que por exemplo voltem a ser detidos aqui por sobre eles existir uma ordem de captura e prisão”, adiantou.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, exigiu há alguns dias aos seus aliados europeus que se responsabilizem pelos seus nacionais membros do Daesh e capturados na Síria pelas milícias curdas, e que estes respondam perante a justiça do seu país correspondente.

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, manifestou inicialmente algum ceticismo e qualificou o pedido de Trump de “dificilmente realizável”, pelo facto de a Alemanha não possuir representação diplomática na Síria nem manter contacto direto com os combatentes detidos.

O Governo alemão assinalou que manteve conversações com a parte norte-americana e mantém-se em estreita colaboração com os seus parceiros europeus, em particular França e Reino Unido.