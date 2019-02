Líbano nomeia candidato à presidência do Banco Mundial em desafio a Trump

O Líbano nomeou o banqueiro de investimentos Ziad Hayek como candidato à presidência do Banco Mundial. O nome representa o primeiro opositor à escolha do Presidente dos EUA, Donald Trump, segundo avançou esta terça-feira a agência de notícias Reuters.

Hayek, que é secretário-geral do alto conselho libanês para as privatizações desde 2006, congratulou-se no Twitter por ter sido designado, publicando a carta de nomeação do Ministério das Finanças.

Hayek também já foi diretor executivo do banco de investimento Lonbridge Associates em Londres, membro do conselho de administração do BIT Bank em Beirute e diretor administrativo do Bear Stearns.

Alguns membros torcem o nariz a escolha de Trump

Trump nomeou o subsecretário do Tesouro dos EUA para assuntos internacionais, David Malpass, um nome que não foi muito bem recebido por alguns membros do conselho do Banco Mundial. Malpass é visto como muito próximo do Presidente norte-americano, tendo criticado o banco e outras instituições multilaterais.

A entrada em cena do banqueiro libanês poderá levar a que outros candidatos também avancem. O Banco Mundial aceita nomeações até 14 de março e deverá tomar uma decisão final antes das reuniões com o Fundo Monetário Internacional agendadas para abril.

Os EUA, que detêm o maior poder de votação no conselho do Banco Mundial, selecionaram todos os anteriores presidentes do banco. No entanto, essa tradição tem sido desafiada por mercados emergentes nos últimos anos.

No dia 7 de janeiro, Jim Yong Kim anunciou a sua demissão da presidência do Banco Mundial. O médico norte-americano de origem sul-coreana, que preside à instituição há seis anos, sai antes do termo do seu mandato, previsto para o final de 2022.

Jim Yong Kim irá voltar ao setor privado, a uma empresa que investe em infraestruturas em países em desenvolvimento, segundo um comunicado divulgado na altura.