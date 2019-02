Governo britânico garante que o filho da cidadã que se juntou ao Daesh não perderá direitos

Depois de o Governo britânico ter admitido que iria revogar o passaporte de Shamima Begum, a então adolescente que fugiu para a Síria, em 2015, para se juntar ao Daesh, o ministro do Interior garante que o filho da cidadã britânica não será afetado pela medida.

Sajid Javid disse esta quarta-feira na Câmara dos Comuns que as “crianças não podem sofrer se um pai perder a sua cidadania britânica, pelo que essa medida não irá afetar os direitos do menor.” Neste caso, o bebé de Shamima nasceu ainda antes de a mãe poder vir a perder a nacionalidade britânica, não estando em causa essa questão.

O governante voltou a insistir que o executivo britânico não irá permitir o regresso de cidadãos que fugiram para a Síria e que possam constituir uma ameaça para a segurança do país. “Tenho sido perentório ao afirmar que que em relação àqueles que forem uma ameaça para o país, eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para evitar o seu regresso”, acrescentou o ministro do Interior britânico.

Nos últimos nove anos, o governo britânico retirou a cidadania de 150 cidadãos associados ao terrorismo e a outros crimes graves, avançou Sajid Javid.

Shamina, ex-noiva de um combatente do Daesh, atualmente com 19 anos, só poderá ver revogado o seu passaporte do Reino Unido se, entretanto, adquirir uma nova nacionalidade, uma vez que a lei internacional prevê que nenhum cidadão possa ficar sem cidadania.

Uma das hipóteses passa por Shamima pedir a nacionalidade do Bangladesh, visto que a mãe é natural desse país. Contudo, a jovem britânica recusa essa via: “Eu não nasci no Bangladesh, nunca visitei o país e nem sequer falo o seu idioma corretamente, por isso, como posso reclamar a nacionalidade do Bangladesh?”, questionou Shamina em entrevista à BBC.

Outra alternativa podia ser a de a jovem verificar se podia solicitar a nacionalidade holandesa, uma vez que o seu marido – que se juntou aos combatentes do Daesh –, é holandês. “Posso tentar perceber se tenho direitos por parte do Estado holandês através do meu marido e ver que implicações isso poderá ter para o meu filho. Mas isso não está certo”, afirmou Shamina sublinhando que só tem uma única cidadania, a britânica.

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Bangladesh já se pronunciou sobre o caso, recusando liminarmente essa hipótese. “O Governo do Bangladesh assegura que Shamima Begum não é uma cidadã nacional, mas uma uma cidadã britânica, que nasceu no Reino Unido, e que nunca solicitou dupla nacionalidade às autoridades do Bangladesh”, declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros do país, Shahrial Alam.

A jovem encontra-se num campo de refugiados no norte da Síria e confessa estar “chocada” e “frustrada” com a hipótese de poder vir a perder a nacionalidade britânica. O advogado, Tasnime Akunjee, garantiu que a família de Shamima – que recebeu esta terça-feira uma carta a anunciar a intenção do executivo de Theresa May – está a “considerar todos os meios legais para contestar essa decisão”.

“Não sei o que dizer. Não esperava isto. É uma medida injusta para mim e para o meu filho”, lamentou Shamima, frisando esperar que o executivo britânico compreenda que ela cometeu um “grande erro” em juntar-se ao Daesh porque era “nova” e “tonta”.