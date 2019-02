Estátua do beijo icónico vandalizada na Florida com a 'hashtag' #MeToo

Uma escultura que reproduz o momento do beijo icónico em Times Square – que assinalou o fim da segunda Guerra Mundial –, foi vandalizada na segunda-feira na cidade de Sarasota (Florida). Segundo as autoridades locais, a estátua foi danificada com um grafitti vermelho na perna esquerda da figura feminina com a inscrição da hashtag do movimento feminista #MeToo.

Sem testemunhas e imagens de câmaras de videovigilância não foi possível identificar os criminosos, nem apurar ao certo quando esse ato de vandalismo decorreu, mas a polícia de Sarasota disse acreditar que terá ocorrido entre o meio da tarde e a noite de segunda-feira. O alerta foi dado por volta do meio-dia do dia seguinte. Não foram também encontradas embalagens de sprays ou outros elementos suspeitos no local, refere o site da ABC News.

Ainda de acordo com a polícia local, este ato de vandalismo causou um prejuízo de cerca de 1000 dólares (880 euros) devido “à larga extensão da estátua que foi danificada”.

Este episódio aconteceu menos de 24 horas após a notícia da morte de George Mendonsa, o marinheiro lusodescendente que protagonizou esse momento que foi capturado pelo fotógrafo Alfred Eisenstaedt e publicado posteriormente na revista “Life”, assinalando o fim da Segunda Guerra Mundial. Apesar de icónica, essa fotografia foi envolta mais tarde em polémica, face a acusações de assédio sexual.

Em causa está o facto de o beijo não ter sido consentido por parte de Greta Friedman, a assistente de uma clínica dentária que vestia na altura um uniforme de enfermeira. O antigo veterano George Mendonsa chegou a confessar em várias entrevistas que tinha consumido álcool na altura e que não resistiu em beijar a primeira mulher que lhe apareceu à frente para festejar o fim da Segunda Guerra.

Também Greta Friedman confirmou a história numa entrevista dada em 2005: “Não foi minha escolha. O rapaz simplesmente apareceu e beijou-me.”

Inicialmente, a estátua 'Rendição Incondicional' foi exibida temporariamente em Sarasota, em 2005, acabado por regressar ao local quatro anos mais tarde. Várias cidades americanas têm esculturas semelhantes que evocam esse momento.