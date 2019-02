EUA. Estudante pede indemnização no valor de €221 milhões ao “Washington Post”

Um estudante norte-americano pede uma indemnização no montante de 221 milhões de euros (250 milhões de dólares ) ao “Washington Post” por danos à sua imagem, acusando o jornal de difamação. O valor é o mesmo que o presidente-executivo da Amazon, Jeff Bezos, pagou em 2013 pela aquisição deste jornal.

Nicholas Sandmann, de 16 anos, alega que o diário norte-americano o acusou de “racismo” após a divulgação de um vídeo no dia 18 janeiro, que mostra o momento em que o estudante é confrontado por um ativista dos direitos indígenas junto ao Memorial Lincoln, um dos monumentos mais emblemáticos da capital.

O estudante da escola secundária católica de Covington lamenta que estas imagens, que na sua opinião transmitiram uma falsa ideia sua, tenham tido um impacto tão grande nas redes sociais.

No vídeo vê-se o jovem com um boné com a mensagem “Make America Great Again” ("Tornar a América Grande de Novo") a sorrir quando o conhecido ativista ativista indígena, Nathan Phillips, canta e toca tambor.

Uma investigação revela que este e outros alunos não procuraram um confronto junto do ativista, mas Nathan Phillips assegura ter ouvido gritarem “Construir o muro”, referindo-se à intenção de Donald Trump de erguer um muro junto da fronteira com o México para travar os imigrantes.

O vice-presidente das comunicações do “Washington Post” garante que o jornal não desrespeitou nenhum princípio ético e a sua equipa de advogados já está a preparar uma forte defesa.