“É tempo de o Ku Klux Klan voltar a atacar e enforcar os socialistas-comunistas”, escreve editor de jornal do Alabama

O editor de um jornal local do estado norte-americano do Alabama está debaixo de fogo depois de ter escrito um artigo de opinião em que apelava a linchamentos em massa pelo Ku Klux Klan (KKK). Goodloe Sutton confirmou esta terça-feira que o artigo foi publicado na semana passada no seu jornal “The Democrat-Reporter”.

“É tempo de o KKK voltar a atacar à noite”, escreveu na peça de 14 de fevereiro, referindo-se aos ataques do grupo de supremacia branca às comunidades de afroamericanos no final do século XIX e início do século XX. “Os democratas planeiam aumentar os impostos no Alabama. Essa ideologia socialista-comunista soa bem aos ignorantes, incultos e simplórios”, acrescentou.

Mais à frente, o artigo torna-se ainda mais gráfico: “Se pudéssemos fazer com que o Klan subisse até lá e limpasse [Washington] DC, ficaríamos melhor. Vamos tirar as cordas do cânhamo, enrolá-los num tronco alto e enforcá-los a todos.”

“Eles só mataram algumas pessoas. O Klan não foi violento até precisar de o ser”

Questionado pelo jornal “Montgomery Advertiser” sobre se considerava apropriado um editor apelar ao linchamento de americanos, Sutton respondeu: “Isto não é um apelo ao linchamento de americanos. É de socialistas-comunistas que estamos a falar.” O editor do Alabama desvalorizou ainda o caráter violento do KKK. “Eles só mataram algumas pessoas. O Klan não foi violento até precisar de o ser”, disse.

O artigo tornou-se viral depois de estudantes da Universidade de Auburn, no Alabama, partilharem fotografias dele no Twitter.

“Meu Deus! Debaixo de que pedra este tipo rastejou? Este editorial é absolutamente repugnante e ele deve demitir-se agora! Eu vi o que acontece quando ficamos passivos enquanto pessoas – especialmente aquelas com influência – publicam visões racistas e odiosas. As palavras importam. As ações importam. Demita-se agora!”, escreveu Doug Jones, senador democrata pelo Alabama.

Isto “não é uma brincadeira, é uma ameaça”

Também do Alabama, a representante democrata Terri Sewell sublinhou: “Para os milhões de pessoas de cor que têm sido aterrorizadas pela supremacia branca, este tipo de ‘opinião’ sobre linchamento não é uma brincadeira – é uma ameaça. Estes comentários são profundamente ofensivos e inapropriados, especialmente em 2019. O senhor Sutton deve pedir desculpas e demitir-se.”

O KKK é um dos mais antigos grupos de supremacia branca nos EUA, tendo sido formado logo após a guerra civil. O grupo, que chegou a ter quatro milhões de membros, foi responsável por muitos dos linchamentos, violações e outros ataques violentos contra afroamericanos, sobretudo no início do século passado. Estima-se que ainda haja entre cinco mil e oito mil membros espalhados pelo país.