Bernie Sanders angariou 6 milhões de dólares em 24 horas

Quase 6 milhões de dólares (5,3 milhões de euros) em 24 horas. A soma conseguida pelo senador Bernie Sanders no primeiro dia após ter anunciado a sua entrada na corrida presidencial norte-americana, não é só um recorde face aos outros candidatos; é um total que ultrapassa o que ele próprio tinha conquistado em 2016.

Nessa altura angariou 'online', no mesmo intervalo de tempo, 1,5 milhões de dólares (1,3 milhões de euros), recebidos de 35 mil doadores. Conseguiu 225 mil desta vez.

O candidato celebrou no Twitter. “Desde a manhã de ontem, a resposta à nossa campanha tem sido incrível. estamos apenas a começar. Vamos ficar juntos para transformar este país”, escreveu na rede social.

É uma primeira vitória para o senador de Vermont, que destronou - com larga vantagem - a anterior campeã de donativos. Kamala Harris era, até agora, a candidata a reclamar a maior angariação de fundos em 24 horas, com cerca de 1,5 milhões de dólares em donativos.

O sucesso de Sanders não é inesperado, escreve o The New York Times”, lembrando que o senador conseguiu mais de 200 milhões de dólares quando concorreu contra Hillary Clinton pela nomeação democrata na eleição de 2016. É sabido também, recorda o jornal, que a sua sua lista de doadores online supera as dos seus rivais.

Uma das concorrentes mais próximas de Sanders nas primárias será a senadora pelo estado de Massachussets, Elizabeth Warren, que contratou para a sua comitiva a diretora da campanha de Bernie Sanders em 2016, Brendan Summers, e que confessou partilhar com o senador de Vermont muitos pontos de vista sobre matérias políticas relevantes, na área da saúde e do ambiente.

No dia em que se lançou oficialmente na corrida à Casa Branca, a 31 de dezembro, a senadora arrecadou cerca de 300 mil dólares (265 mil euros), oriundos de pouco mais de 8.000 doadores, registou a plataforma online de processamento de doações.