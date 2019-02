Barbearia celebra cimeira do Vietname oferecendo cortes de cabelo à moda de Trump e Jong Un

Donald Trump e Kim Jong Un têm cortes de cabelo quase tão famosos como eles próprios, o que levou uma barbearia de Hanoi, cidade que se prepara para receber os dois líderes mundiais, a fazer uma insólita promoção: a Tuan Duong Beauty Academy está a oferecer os cortes a todos os clientes que quiserem reproduzir nas suas cabeças os penteados do Presidente norte-americano e do chefe máximo da Coreia do Norte.

A oferta é válida até 28 de fevereiro, a data do encerramento da cimeira de dois dias, que acontece na capital do Vietname, com o objetivo de aprofundar as relações diplomáticas entre as duas nações e desenvolver os esforços pela paz, promovendo o desarmamento nuclear na Coreia do Norte.

Pela barbearia já passaram candidatos aos novos cortes, nomeadamente um rapaz de 9 anos transformado em miniatura de Jong Un, com quem a Reuters se cruzou, e um homem de 66 anos que saiu contente, com o cabelo pintado de louro e um corte ‘a la’ Trump, que considera “adequado” para a sua idade.

Tuan Duong, o dono da barbearia comentou com a Associated Press os dois cortes que está a oferecer, referindo que o do líder coreano inspira juventude, enquanto o de Trump revela poder. No seu salão, o mais procurado tem sido o do líder norte-coreano, afirmou.

Também explicou que a ideia surgiu como uma brincadeira, mas que ficou surpreendido com o seu sucesso.

Num tom mais sério, confidenciou à Reuters que perdeu dois tios na guerra do Vietname, pelo que a cimeira é um passo que considera importante. “Amo a paz”, disse.