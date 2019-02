Trump insta países europeus a receberem os seus nacionais que se juntaram ao Daesh. França recusa

A França recusa as pressões americanas para aceitar os seus nacionais que foram juntar-se ao Daseh na Síria. "Estamos prontos para alguma coisa mudar, mas nesta fase mantemos a política caso-a-caso que sempre tivemos", disse a ministra da Justiça, Nicole Belloubet.

No fim de semana, Donald Trump tinha instado os países europeus em sentido contrário no Twitter: "Os Estados Unidos pedem à Grã-Bretanha, à França, à Alemanha e a outros aliados europeus que recebam de volta mais de 800 combatentes do ISIS (Daesh) por nós capturados na Síria e que os julguem. A alternativa não é boa, pois seremos forçados a soltá-los".

Para bom entendedor, o presidente explicou: "Os Estados Unidos não querem ver estes combatentes do ISIS a infiltrar a Europa, que é para onde se espera que vão. Fazemos tanto, e gastamos tanto - é altura de outros avançarem e fazerem o trabalho que são tão capazes de fazer".

Muito falado nos últimos dias tem sido o caso de uma jovem britânica que fugiu de casa aos 15 anos e se foi juntar ao Daesh. Tendo casado com um combatente, teve dele dois filhos que morreram, e acaba de dar à luz um terceiro. Ela pede ao Reino Unido que a receba de volta, mas o facto de dizer que não se arrepende daquilo que fez (ela nega ter participado em atos violentos. Diz que sabia das decapitações, mas garantiram-lhe que o Islão as permitia) não ajuda o seu caso.

O ministro do Interior britânico manifestou a sua vontade de não permitir o regresso de pessoas como ela. Outros altos responsáveis notaram que essas pessoas poderão ter adquirido "uma ideologia e capacidades" que as tornam perigosas.

Um antigo chefe do exército, porém, disse que a jovem deve ser tratada de forma justa, até para evitar a radicalização de outros. Justiça não significa ausência de castigo - ou o direito de ficar com o filho que acaba de nascer. Ela poderá ter o direito legal de regressar, mas o mais provável é que, se isso for permitido, a criança lhe seja retirada e ela passe um tempo considerável na cadeia.