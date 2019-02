Soldados russos proibidos de usar ‘smartphones’ e redes sociais

Os soldados russos a cumprirem missões fora do país deixarão de poder levar consigo 'smartphones', 'tablets' ou portáteis, proibição a que se junta a interdição de partilharem na Internet fotografias ou qualquer informação relacionada com a sua atividade ou a dos seus colegas. As normas integram uma nova lei, aprovada esta terça-feira pelo parlamento da Rússia com um objetivo simples: impedir que as missões militares se tornem conhecidas, precavendo alegadas falhas de segurança.

Ciente de que as imagens publicadas pelos soldados no Instagram ou no Vkontakte (o equivalente russo do Facebook) e de que as mensagens partilhadas no Twitter e no Facebook permitiram, no passado, que meios de investigação independentes e diferentes organizações seguissem o rasto da atividade militar russa na Síria e na Ucrânia, o Ministério da Defesa apresentou esta proposta de lei - que acabou aprovada por 90% dos deputados.

De acordo com as medidas previstas, os militares destacados (estima-se que sejam atualmente cerca de dois milhões) e qualquer pessoa convocada para participar em manobras fora do país ficam também proibidos de falar com os meios de comunicação.

Desde 2017, já existia uma recomendação oficial para que os soldados não partilhassem nenhum tipo de informação online, recorda o “El País”, indicação que poucos (ou nenhuns) efeitos práticos produziu. Desta vez a norma terá peso de lei, faltando apenas passar na câmara alta e receber a assinatura - dada como certa - do Presidente Putin.