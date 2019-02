Rapaz de 11 anos detido por se ter recusado a fazer o juramento de bandeira na escola

Um rapaz de 11 anos foi detido na Florida, EUA, depois de ter recusado participar no juramento de bandeira feito durante a aula e alegadamente ter desrespeitado as ordens recebidas dos funcionários da escola.

O incidente aconteceu no início de fevereiro. Segundo as notícias publicadas, o aluno manteve uma discussão com a sua professora substituta, a quem afirmou que considerava a bandeira norte-americana racista.

No relatório entregue ao conselho diretivo, a professora diz ter-lhe perguntado então porque não ia morar para outro país, ao que o rapaz respondeu: “Fui criado aqui”.

A troca de palavras não acabou. A professora terá insistido, dizendo-lhe que podia sempre ir embora. “Eu cheguei aqui vinda de Cuba, e no dia em que achar que deixei de ser bem-vinda, procurarei outro sítio para morar”, sublinhou, tendo depois chamado um funcionário, por não querer “continuar a lidar” com o rapaz.

O aluno foi então levado para um centro de detenção juvenil, acusado de ter perturbado o normal funcionamento da escola e de ter ter resistido à detenção, sem violência. De acordo com o “Bay News 9”, a escola afirma que o rapaz chamou racistas aos funcionários da escola, além de ter ameaçado bater na professora, algo que ele negou posteriormente.

O caso provocou alguma polémica, por se ter questionado até que ponto a detenção se justificava. Se se tratava de um episódio de indisciplina, não bastariam os três dias de detenção que lhe foram também aplicados?

Para muitos, trata-se de um exmplo de uma tendência crescente no país, a de recorrer demasiadas vezes à justiça para resolver questões do âmbito escolar, comportamento que agrava os problemas, em vez de os solucionar.

A principal crítica é a de que as políticas de endurecimento das leis contra o crime transformaram a mentalidade dos professores. Em vez de agirem para controlar as suas turmas ou impor a disciplina perante um aluno, estes preferem chamar a polícia ou recorrer ao sistema judicial, abdicando daquela que é uma tarefa, em primeiro lugar, sua.

O resultado, afirmam nos media os mais críticos, tem sido a criação de um canal direto das escolas para prisão, passagem que funciona como uma primeira exposição das crianças ao sistema de justiça criminal, e pode funcionar como uma influência negativa.

Um relatório recente concluiu que escolas com funcionários para garantir a segurança têm uma taxa de detenções por conduta desordeira quase cinco vezes superior às escolas sem este tipo de oficiais, ainda que a prevalência da aplicação da lei nas escolas tenha pouca relação com as taxas de criminalidade reportadas.