Pelo menos quatro pessoas feridas em avalanche na Suíça

Autarca de Crans-Montana diz que deverão estar soterradas entre 10 a 12 pessoas. Site da estância de esqui indicava um risco de avalanche de apenas dois numa escala de cinco

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência de uma avalanche na estância de esqui de Crans-Montana, no sul da Suíça. As operações de resgate prosseguem durante a noite.

As autoridades receberam o alerta por volta das 14h15 (menos uma hora em Portugal continental). Para já, não se sabe ao certo o número de pessoas atingidas, mas segundo o jornal local “Le Nouvelliste”, que cita o autarca de Crans-Montana, Nicolas Féraud, deverão estar soterradas entre 10 a 12 pessoas.

“Estamos em choque, mas esperamos um desfecho positivo para estas pessoas”, declarou o presidente da câmara aos jornalistas.

O site da estância de esqui indicava um risco de avalanche de apenas dois numa escala de cinco, mas o mais improvável acabou por acontecer. As temperaturas máximas elevadas para esta altura do ano potenciaram o incidente.

No local, encontra-se uma equipa de emergência com 240 elementos apoiados por quatro helicópteros. Entretanto, foi criada uma linha de apoio para ajudar os familiares das vítimas e o Ministério Público anunciou a abertura de um inquérito sobre o caso.

(Artigo atualizado às 23h15)